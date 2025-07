Emmanuel Macron annonce que la France va reconnaître l'Etat de Palestine en septembre

Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait part ce jeudi soir, via les réseaux sociaux, de son intention de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre à New York (Etats-Unis).

Une annonce majeure sur le plan diplomatique. La France va reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York (Etats-Unis), a annoncé jeudi le président de la République, Emmanuel Macron, via ses comptes Instagram et X.

«Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain. L’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible», a affirmé le chef de l’Etat sur X.

«Il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza. Il faut aussi garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient», a conclu Emmanuel Macron.

Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires Étrangères, a abondé en ce sens dans un message également posté sur X dans la foulée de celui du président tricolore.

«Notre Consul à Jérusalem a remis ce jour une lettre d’Emmanuel Macron à l’Autorité palestinienne : la France procèdera à la pleine reconnaissance de l'État de Palestine en septembre. Le Président de la République s’y est engagé, je confirmerai cet engagement à la tribune des Nations unies ce lundi», a publié le ministre français sur le réseau social.

La France coprésidera alors avec l'Arabie saoudite une conférence internationale au niveau des chefs d'État et de gouvernement visant à relancer la solution dite «à deux États», palestinien et israélien. Cette conférence, initialement prévue en juin, avait été reportée à la dernière minute en raison de la guerre entre Israël et l'Iran. Dans l'intervalle, une réunion au niveau ministériel se tiendra les 28 et 29 juillet à New York.

A ce jour, au moins 142 Etats ont reconnu un État palestinien, selon un décompte de l'AFP. Les Etats-Unis et Israël s'opposent fermement à un tel projet.