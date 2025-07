«J'ai l'impression d'avoir les pieds serrés dans un étau» : l'incroyable défi lancé par un retraité de 65 ans qui doit parcourir 200 marathons en 200 jours

Un Britannique de 65 ans s'est lancé dans une aventure folle : courir le long de la côte de la Grande-Bretagne. Trois mois après son départ, le retraité se trouve à la moitié de son périple, et continue de parcourir environ 42 km par jour. S'il y parvient, il aura parcouru 200 marathons en un temps record.

Un exemple de persévérance. Steve James, un Britannique de 65 ans, vient d’atteindre la moitié de son extraordinaire challenge : ce banquier à la retraite s’est lancé le défi de devenir le premier sexagénaire à courir le long de la côte de la Grande-Bretagne, en courant l’équivalent de 200 marathons en 200 jours consécutifs. Le retraité a commencé son périple en avril, depuis la ville de Topsham (Devon), dans le sud-ouest de l’Angleterre.

L’activité de Steve James est régulièrement surveillée par des scientifiques de l’Université d’Exeter, afin de comprendre les effets et conséquences d’un tel défi sur le corps d’une personne âgée. Le coureur lui-même a d'ailleurs eu des doutes au début de son aventure.

«Pendant les deux premières semaines, je me demandais : “Qu’est-ce que je fais ?”», a-t-il raconté au quotidien The Guardian. «Je cours depuis 50 ans, et je n’ai jamais eu d'ampoules - mais j’en ai eu des horribles pendant les 10 premiers jours. Mes pieds avaient l’impression d’avoir été mis dans un étau et serrés».

Plus de six heures par jour à courir

Steve James n’a pas de route tracée pour son défi : après son départ de Topsham, il s’est dirigé vers le Kent, dans le sud-est. Il a ensuite couru jusqu’à John o’Groats, dans le nord-est de l’Écosse, soit au total, plus de 1.700 km.

«Si vous êtes dans le Devon, les Cornouailles et le pays de Galles, il y a un chemin côtier clairement défini. En Écosse, il n’y a pratiquement pas de chemin côtier, donc vous créez vos propres itinéraires», a expliqué Steve James.

Mais, peu importe la route qu’emprunte l’ancien banquier, il vise toujours une distance égale à celle d’un marathon, soit un peu plus de 42 km. «Je ne suis pas à fond tous les jours. Il y a beaucoup de marche, un peu de jogging, un peu de course – c'est un vrai mélange. Et puis, je m’arrête quelques fois par jour pour me reposer, prendre un café, manger un gâteau ou autre chose, puis je repars».

Le sexagénaire a profité du milieu de son parcours pour se remémorer son départ, affirmant qu’à ce moment, il ne pouvait «que rêver» d’atteindre ce stade symbolique. «Il y a eu des moments où je ne savais pas si j’allais y arriver, mais je me suis prouvé que je suis capable de dépasser mes limites physiques et mentales» a-t-il confié au média In Your Area. D'après ces derniers, l'homme court pendant plus de six heures chaque jour.

Récolter des fonds pour les scouts et la lutte contre le cancer

Mais quel est le secret de Steve James, pour rester si constant dans ce défi titanesque ? Pour le retraité, la clé, c’est une routine solide. «Il s’agit de se lever au même moment, partir au même moment – c'est un peu comme aller au travail».

Cette rigueur lui a permis de perdre 10 kg depuis le mois d’avril, malgré une diète loin de ressembler à celle d’un athlète olympique. Selon les journalistes de Guardian, Steve James n’a aucun problème à se nourrir de gâteaux, de «fish and chips», de baguettes au jambon, le tout accompagné de quelques bières.

Il souhaiterait d’ailleurs pouvoir commander une pinte en gallois une fois dans le pays de Galles, une langue qu’il apprend pendant ses courses. L’ancien banquier, qui apporte des données précieuses aux scientifiques, collecte aussi des fonds pour les scouts et un centre de recherche contre le cancer.



«Je me sens si fier de moi et j’espère pouvoir inspirer les autres après 60 ans, que tu n’es jamais trop vieux pour tenter l’impossible peu importe à quel point cela semble ridicule», a-t-il confié au média local In Your Area.