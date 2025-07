Orages : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune orages, pour la journée de ce vendredi 25 juillet.

Le ciel sera électrique dans l'Est de la France. L'épisode orageux devrait se poursuivre ce vendredi 25 juillet, puisque Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages.

Sont concernés : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Doubs, le Jura, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, les Vosges et le Territoire de Belfort.

@Météo-France

Selon La Chaine Météo, la journée de ce vendredi sera une «journée de transition météo qui se met en place, entre les restes de la goutte froide à l'est avec de l'instabilité et des averses orageuses, et le retour de l'anticyclone par l'Atlantique avec de belles éclaircies».

«Quelques ondées persistent sur un grand quart nord-est sous une humidité persistante. Il fait de 14 à 16°C en général», ajoutent les prévisionnistes.