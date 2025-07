Royaume-Uni : un chirurgien s’auto-ampute les jambes pour escroquer les assurances de 530.000 euros

Au Royaume-Uni, au terme d’une enquête de 2 ans et demi, un chirurgien a reconnu s’être intentionnellement blessé pour être amputé des deux jambes et toucher l'équivalent de 530.000 euros auprès de ses assurances.

Une histoire rocambolesque. Un chirurgien britannique est poursuivi au Royaume-Uni pour une arnaque à l’assurance. L’homme a en effet reconnu s’être auto-mutilé pour pouvoir se faire amputer les deux jambes et toucher une forte somme.

En 2019, Neil Hopper, chirurgien vasculaire et spécialiste de l’amputation à Truro, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, avait déclaré à ses assureurs avoir perdu ses deux jambes des suites d’une septicémie.

Grâce à cette auto-amputation frauduleuse, le médecin avait pu réclamer 466.000 livres à ses assureurs, soit 530.000 euros. Une blessure auto-infligé que l’homme a fini par reconnaître après plus de deux ans d’enquête.

En 2023, Neil Hopper avait été interviewé par la BBC et avait expliqué avoir «remarché au bout de 3 heures» après son amputation et être «plus actif» depuis la perte de ses jambes.

A vascular surgeon who carried out hundreds of amputation operations before having his own legs removed has appeared in court charged with fraud.



Neil Hopper has also been charged with encouraging someone else to remove the body parts of others.https://t.co/9I4kF4gYkV

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 23, 2025