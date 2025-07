Voici le classement des pires compagnies aériennes en Europe en 2025, selon une étude

Un récent classement des pires lignes aériennes a été publié par Flightright. Deux des compagnies européennes les plus huppées font partie des cinq pires au monde.

Fiabilité, confort de vol, réactivité du service client, les compagnies aériennes peuvent être jugées sur de nombreux critères pour évaluer leur efficacité. C'est exactement ce qu'a fait le spécialiste de l'indemnisation aérienne Flightright, dans son nouveau classement. A ce jeu, certaines compagnies obtiennent des notes particulièrement basses.

KLM (2,72/5)

La célèbre compagnie néerlandaise, notamment associée à Air France, est la plus ancienne lignes aérienne encore active sous son nom d'origine (depuis 1919). Pourtant, elle obtient des notes loin des standards des meilleures compagnies, avec 2/5 en fiabilité ou encore 2,15/5 en avis client. Sa meilleure évaluation de 4/5 en dédommagement ne lui permet pas d'éviter cette place parmi les pires compagnies référencées.

Easyjet (2,68/5)

La célèbre compagnie low-cost britannique créée en 1995 obtient, de toute l'enquête de Flightright, la pire note en matière de satisfaction client : 2,03/5. Elle n'obtient que 3/5 en fiabilité et en dédommagement, portant sa moyenne à 2,68/5.

Ryanair (2,58/5)

Ryanair est aussi très connu du secteur aérien low-cost. Le géant irlandais est notamment plombé par sa note en matière de dédommagement, avec un faible 2/5 et 2,25/5 en avis clients. Son 3,5/5 en fiabilité lui permet de dépasser la moyenne, avec une évaluation totale de 2,58/5, la troisième pire de l'étude.

Vueling (2,52/5)

Avec 2,06/5 en avis clients, la compagnie basée à Barcelone est elle aussi plombée par l'insatisfaction des usagers. A cela, il faut ajouter un 2/5 en dédommagement et un 3,5/5 en fiabilité, pour une faible moyenne de 2,52.

Finnair (2,48/5)

De loin la pire note en fiabilité (1,5/5) et des notes insatisfaisantes en dédommagement (3/5) et en avis clients (2,94/5), Finnair, compagnie nationale de la République de Finlande, occupe le dernier rang du classement. Cette ligne européenne qui dessert 65 destinations dans 30 pays, dont de plus en plus de longs courriers en Asie, se place donc derrière l'ensemble des compagnies low-cost.