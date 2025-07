«Alligator Alcatraz» : les expulsions de migrants depuis ce site controversé ont débuté

Les premières expulsions de migrants ont commencé depuis «Alligator Alcatraz», un camp controversé en Floride. Les conditions de détention sont dénoncées et des inquiétudes émergent sur les risques environnementaux et sanitaires.

En Floride, les premiers vols d’expulsion ont décollé depuis le camp de détention pour migrants surnommé «Alligator Alcatraz», un site controversé en pleine zone des Everglades. Le gouverneur Ron DeSantis a confirmé publiquement le début des opérations, promettant une intensification de la répression contre l’immigration clandestine.

We stood up Alligator Alcatraz in just eight days as a centralized facility for deportation staging. The facility has a two-mile runway that allows federal military aircraft to transport illegal aliens out of the country, right on site. These deportation flights operated by DHS… pic.twitter.com/o6xpaEJ753

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 25, 2025