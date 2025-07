Contraception : Washington demande à brûler les stocks de produits d'une valeur de 10 millions de dollars

Washington a décidé de détruire l’équivalent de 10 millions de dollars de produits contraceptifs stockés en Belgique. Cette décision s’inscrit dans le cadre du démantèlement de l’USAID menée par Donald Trump.

Les États-Unis sont prêts à débourser 167.000 dollars pour brûler près de 10 millions de dollars de dispositifs contraceptifs féminins actuellement bloqués en Belgique. Ils doivent être incinérés d’ici à la fin du mois en France alors qu’ils auraient pu être envoyés à des pays dans le besoin, explique le Planning Familial.

Il s’agit de produits de contraception à long terme comme les dispositifs intra-utérin et implants qui étaient destinés à des zones de guerre et des camps de réfugiés. Le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Mali, l'Éthiopie, le Nigeria, la Tanzanie, le Timor-Leste, le Sénégal, le Kenya et la Sierra Leone ont indiqué arriver à la fin de leur stock de méthode contraceptive.

le démantèlement de l'usaid

Ces États auraient pu être bénéficiaires mais Donald Trump s’est engagé dans un démantèlement de l’USAID, l'Agence pour le développement international, soit la plus grande agence de financement de l'aide humanitaire et du développement au monde.

En début d’année, le président américain a réinstauré la loi Mexico City Policy instaurée en 1984 par Reagan. Elle interdit à présent d’envoyer de l’aide à des organisations étrangères qui conseillent, défendent, ou pratiquent des avortements à l’étranger, même si ces actions ne sont pas directement financées par les fonds américains en question.

Certains organismes ont tenté d’acheter les stocks afin d’en avoir la responsabilité. L’ONU et la Belgique s’en sont mêlées pour obtenir des négociations. Et des législateurs américains ont présenté deux projets de loi pour éviter cette destruction. Mais les chances qu’ils soient adoptés avant la date d’incinération sont minimes, voire inexistantes.