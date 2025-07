Nucléaire : une nouvelle séance de pourparlers entre l’Iran et les pays européens prévue ce vendredi à Istanbul

De nouveaux pourparlers commencent ce vendredi, autour du nucléaire iranien, à Istanbul (Turquie). Les discussions s'annoncent tendues, alors que Téhéran réaffirme vouloir continuer son enrichissement en uranium.

Une conversation épineuse. Ce vendredi, l’Iran et des pays européens remettent le couvercle, en tenant de nouvelles discussions sur le programme nucléaire du pays, quelques semaines après le conflit avec Israël et les Etats-Unis. Ainsi, des représentants de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni se rendront à Istanbul, près d’un mois après la guerre de 12 jours qui a opposé l’Iran, Israël et les États-Unis.

«En réponse à la demande des pays européens, l’Iran a accepté de tenir une nouvelle séance de pourparlers», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Une source diplomatique allemande avait indiqué plus tôt que Berlin, Paris et Londres continuaient «de travailler intensivement (...) pour trouver une solution diplomatique durable et vérifiable au programme nucléaire iranien».

De son côté, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères a écrit, sur X, que «l’Iran a montré qu’il était capable de faire échec (aux attaques) mais a toujours été prêt à une diplomatie réelle, réciproque et de bonne foi».

In a letter addressed to UNSG @Antonioguterres, the President of the Security Council, EU High Rep Kaja and members of the UN Security Council, I have outlined why the E3 lacks any legal, political, and moral standing to invoke the mechanisms of the JCPOA and UN Resolution 2231…

