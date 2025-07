Reconnaissance de l'État de Palestine : le Hamas salue la décision d'Emmanuel Macron

Le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien, a salué ce vendredi la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître en septembre l'État de Palestine.

Le choix d'Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine est une bonne chose, selon le Hamas. «Nous considérons cela comme une étape positive dans la bonne direction pour rendre justice à notre peuple palestinien opprimé et soutenir son droit légitime à l'autodétermination», a écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué, appelant «tous les pays du monde — surtout les nations européennes et celles qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine — à suivre l'exemple de la France».

«Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain», a en effet annoncé le président français Emmanuel Macron, jeudi 24 juillet.

Alors que le ministre des affaires étrangères israélien a affirmé qu’un État palestinien serait un «État du Hamas», côté palestinien on estime que la France devrait aller plus loin et imposer des sanctions à Israël.

Dans une lettre en date du 9 juin adressée au président français, le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est, lui, engagé à une démilitarisation du mouvement islamiste du Hamas, à l'origine des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, dans le cadre d'un futur État palestinien.