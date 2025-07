Scandale autour de l'agence de K-pop Hybe : ce que l’on sait de cette affaire en Corée du Sud, qui gêne le retour de BTS

L’agence sud-coréenne Hybe, à l’origine du groupe BTS, a été visée jeudi par une perquisition à Séoul. Son fondateur, Bang Si-Hyuk, fait l’objet d’une enquête pour fraude liée à l’introduction en Bourse de la société en 2020.

Secousse importante dans l’industrie musicale sud-coréenne. L’agence Hybe, pilier de la K-pop, a été perquisitionnée ce jeudi à Séoul. Son fondateur, Bang Si-Hyuk, est accusé de fraude financière lors de l’introduction en Bourse de l’entreprise en 2020.

Les bureaux de Hybe Corporation, situés dans le quartier de Yongsan à Séoul (Corée du Sud), ont fait l’objet d’une perquisition policière jeudi 24 juillet.

L'intervention aurait été motivée par une enquête précédemment ouverte contre Bang Si-Hyuk, soupçonné d’irrégularités financières importantes lors de l’entrée en Bourse de la société il y a quatre ans.

The Financial Supervisory Service has decided to refer Bang Si-Hyuk for prosecution after concluding their investigation



FSS is said to have collected substantial evidence showing that BSH misled the early investors by lying about no plans for an IPO



🔗 https://t.co/L3kVsuybufpic.twitter.com/j477ICClqK

— NJZ Base (@njzbase) July 4, 2025