Thaïlande-Cambodge : vers une nouvelle guerre ?

La Thaïlande a prévenu ce vendredi que le conflit meurtrier l'opposant au Cambodge pourrait dégénérer en «guerre», dans un contexte d'affrontements nourris, qui ont provoqué l'évacuation de près de 140.000 Thaïlandais.

Un niveau de violence inédit depuis 2011 en Asie du Sud-Est. Depuis deux jours, un différend frontalier impliquant des avions de combat, des tanks, des troupes au sol et des tirs d’artillerie dans plusieurs endroits disputés, oppose la Thaïlande au Cambodge. Par la voix du Premier ministre thaïlandais, Phumtham Wechayachai, qui occupe cette fonction par intérim, la Thaïlande a ainsi prévenu ce vendredi 25 juillet de la possibilité que le conflit dégénère en véritable guerre si la situation s’aggravait.

«Nous avons essayé de trouver un compromis parce que nous sommes voisins, mais nous avons donné l'instruction à l'armée thaïlandaise d'agir immédiatement en cas d'urgence», a-t-il poursuivi. «Si le Cambodge veut résoudre cette question par des canaux diplomatiques, bilatéralement, ou même par l'intermédiaire de la Malaisie, nous sommes prêts à le faire», a par ailleurs déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Nikorndej Balankura.

Au même moment, Bangkok s'est dit «prêt» à négocier une sortie de crise, par la voie diplomatique ou par l'entremise de la Malaisie, qui occupe la présidence tournante de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), dont la Thaïlande et le Cambodge sont membres.

Une relation tendue depuis des décennies

Les relations diplomatiques entre les deux voisins, liés par de riches liens culturels et économiques, sont au plus bas depuis des décennies. Ces tensions ont été ravivées en mai dernier à la mort d’un soldat khmer, lors d'un échange nocturne de tirs dans une zone contestée de leur frontière commune surnommée le «Triangle d'émeraude». Une frontière au cœur du conflit, définie durant l'Indochine française.

L'épisode le plus violent lié à ce différend remonte à des affrontements autour du temple de Preah Vihear entre 2008 et 2011, qui avaient fait au moins 28 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Le tribunal des Nations unies a pourtant donné raison au Cambodge à deux reprises, en 1962 et en 2013, sur la propriété du temple, classé au patrimoine mondial par l'Unesco, et d'une zone alentour.

Des affrontements meurtriers

Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier et défendent leur droit à se défendre. Bangkok a affirmé que ses adversaires avaient cibler des infrastructures civiles comme un hôpital et une station-service, ce dont Phnom Penh s'est défendu. En outre, la Thaïlande a déployé plusieurs avions de combat F-16 pour frapper ce qu'elle a présenté comme étant des cibles militaires cambodgiennes.

Les forces cambodgiennes ont, de leurs côtés, procédé à des bombardements à l'aide d'armes lourdes, d'artillerie de campagne et de systèmes de roquettes BM-21, a déclaré l'armée, et les troupes thaïlandaises ont riposté «avec des tirs de soutien appropriés».

Le ministère thaïlandais de la Santé a fait état de 15 morts dont un militaire, et plus d'une quarantaine de blessés. Plus de 138.000 habitants des provinces du Nord-Est ont aussi été évacués vers des abris temporaires, selon les autorités. Le Cambodge a déploré pour sa part un mort, un homme de 70 ans, et cinq blessés, dans la province frontalière d'Oddar Meanchey (nord-ouest), dans ce qui constitue son premier bilan officiel.

Un appel au dialogue

Les États-Unis, la France, l'Union européenne et la Chine ont déjà tous appelé au dialogue et à la fin du conflit, et une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York doit se tenir, organisée à la suite de la demande du Premier ministre cambodgien Hun Manet.

Alors que Bangkok a rappelé mercredi son ambassadeur à Phnom Penh et expulsé de son territoire l'ambassadeur du Cambodge, qui a répliqué jeudi en retirant tout son personnel diplomatique stationné dans la capitale thaïlandaise, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a indiqué jeudi soir avoir toutefois perçu des «signaux positifs» lors d'échanges avec ses homologues thaï et khmer, en vue d'un «cessez-le-feu» et d'une «résolution pacifique».

Pour l’heure, les combats ont repris dans trois zones ce vendredi matin.