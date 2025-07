Conflit Thaïlande-Cambodge : Donald Trump dit être en contact avec les dirigeants en vue d'un cessez-le-feu

Alors que la Thaïlande et le Cambodge s'affrontent depuis jeudi dans des affrontements meurtriers, Donald Trump a annoncé ce samedi 26 juillet qu'il avait échangé avec les dirigeants des deux pays, pour parvenir à un cessez-le-feu.

Donald Trump pour jouer les entremetteurs ? Ce samedi 26 juillet, le président américain a affirmé avoir échangé avec les dirigeants du Cambodge et de la Thaïlande pour parvenir à un cessez-le-feu entre les deux pays. Depuis jeudi, les deux pays s'affrontent à cause d'un différend frontalier, des combats à l'origine de 33 morts.

«Je viens de parler avec le Premier ministre du Cambodge pour arrêter la guerre avec la Thaïlande. Je suis en train d'appeler le Premier ministre par intérim de la Thaïlande pour lui demander également un cessez-le-feu et une fin de la guerre qui fait rage en ce moment», a écrit le 47e président des Etats-Unis sur son réseau Truth Social.

Dans un post séparé publié quelques minutes plus tard, Donald Trump a salué «une très bonne conversation» avec le dirigeant thaïlandais.

Un niveau de violence inédit depuis 15 ans

Un différend frontalier entre les deux pays couve de longue date et a dégénéré jeudi en affrontements impliquant des avions de combat, des chars, des troupes au sol et l'artillerie.

Ce niveau de violence reste du jamais vu depuis 2011, qui a conduit le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence.

Les combats frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait 33 morts de part et d'autre de la frontière, selon les derniers bilans disponibles samedi. Le ministère de la Défense à Phnom Penh a affirmé que 13 personnes avaient été tuées et 71 autres blessées du côté cambodgien. La Thaïlande dénombre quant à elle 20 morts sur son sol, parmi lesquels six soldats.

Ce triste bilan dépasse celui de la précédente série d'affrontements frontaliers majeurs entre les deux pays, qui avaient fait 28 morts entre 2008 et 2011.

Les affrontements ont également contraint plus de 138.000 personnes à évacuer les régions thaïlandaises adossées à la frontière, tandis qu'au Cambodge, plus de 35.000 personnes ont dû fuir leur domicile.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiamposa a appelé samedi le Cambodge à faire preuve d'une «véritable sincérité pour mettre fin au conflit».

La veille, avant la réunion aux Nations unies, la Thaïlande avait dit laisser la porte ouverte à des négociations, avec la Malaisie comme possible intermédiaire. Ce dernier pays préside l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), dont la Thaïlande et le Cambodge sont membres.