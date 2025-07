Gaza : Israël annonce la reprise des largages d'aide humanitaire

Israël a annoncé ce samedi la reprise des largages d'aide humanitaire sur Gaza, où la situation des civiles devient de plus en plus critique.

Israël, sous une pression internationale croissante pour débloquer l’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza affamée, a annoncé samedi la reprise immédiate des parachutages d’aide, auxquels le Royaume‑Uni et les Émirats arabes unis se sont dits prêts à participer. Cette décision fait suite aux appels lancés notamment par Paris, Berlin et Londres pour «lever immédiatement les restrictions sur l’acheminement de l’aide» via les voies terrestres et aériennes.

Une reprise des parachutages

L’armée israélienne a précisé que les premiers largages, prévus pour samedi soir, incluront sept palettes de farine, sucre et conserves, fournies par des organisations internationales. Elle a également annoncé la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés afin de permettre le passage sécurisé des convois de l'ONU transportant nourriture et médicaments.

Le Royaume‑Uni a indiqué qu’il se préparerait à larguer de l'aide et à évacuer des enfants nécessitant une assistance médicale, en coordination avec des partenaires tels que la Jordanie. De leur côté, les Émirats arabes unis ont déclaré reprendre les parachutages «immédiatement».

Nouveau bilan humain : 40 morts

La Défense civile palestinienne a annoncé samedi un bilan tragique de 40 morts dans des frappes aériennes et des tirs israéliens, survenus à Gaza-ville, Khan Younès (sud) et dans le camp de Nousseirat (centre). Parmi eux, 14 personnes ont été tuées alors qu’elles attendaient de l’aide humanitaire, certains civiles fauchés par des tirs israéliens lors d’un rassemblement au nord-ouest de Gaza‑ville.

Des témoins, dont Abou Samir Hamoudeh (42 ans), ont témoigné que l’armée avait ouvert le feu lorsque des civils se sont approchés d’un point de distribution situé près d’un poste militaire, transformé en zone dangereuse malgré la présence d’attentes massives.

«L’horloge tourne»

Un bateau de la Flottille pour la liberté, le Handala, parti de Syracuse (Sicile) avec des cargaisons de matériel médical, de nourriture, de médicaments et d’équipements pour enfants, se trouvait samedi à 105 milles nautiques (194 km) de Gaza. L’intention est d’y accoster dimanche malgré le blocus israélien. La marine israélienne a confirmé qu’elle ne lui permettra pas d’atteindre Gaza.

À Tel‑Aviv, des proches des otages, environ cinquante captifs restants, se sont rassemblés samedi soir pour exiger un accord immédiat garantissant le retour des otages, morts ou vivants, ainsi qu’une cessation des hostilités. L’un d’eux, Or Levy, un ancien otage libéré en février, a lancé : «L’horloge tourne, la vie ne tient qu’à un fil, agissez maintenant avant qu’il ne soit trop tard». Ces rassemblements réguliers dénoncent la lenteur des négociations et la poursuite des frappes sur Gaza alors que le nombre des otages encore retenus se maintient à plusieurs dizaines.

Pour Philippe Lazzarini, le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (UNRWA), la reprise des parachutages constitue une réponse «inefficace» à l’urgence humanitaire. «Les largages aériens ne mettront pas fin à la famine qui s’aggrave. Ils sont coûteux, inefficaces et peuvent même tuer des civils affamés», a-t-il précisé.

Des ONG soulignent qu’il faudrait entre 500 à 600 camions d’aide par jour pour répondre aux besoins essentiels de plus de deux millions d’habitants, un volume que les parachutages ne peuvent raisonnablement atteindre.