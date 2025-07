Japon : déguisé en ours, il accompagne la police pour entraîner des habitants à se défendre face à l'animal (vidéo)

Plusieurs villes japonaises ayant été touchées par des attaques d'ours récemment, les autorités locales ont organisé des «exercices de chasse aux ours» cette semaine. Un homme déguisé était chargé de jouer l'animal sauvage, malgré son aspect ridicule.

Une mesure inédite. Confrontées à une série d'attaques d'ours ces derniers mois au Japon, les forces de l'ordre ont mis en place un programme d'entraînement où un individu déguisé aide les habitants à apprendre les techniques de défense contre ces mammifères.

C'est notamment le cas dans la préfecture de Tochigi, à environ 100 km au nord de la capitale Tokyo, où la police s'est associée au club de chasseurs local, lundi 21 juillet, pour mener un exercice de chasse aux ours dans une zone montagneuse.

La démonstration a mis en scène un homme portant un costume d'ours courant et poursuivant des policiers équipés de boucliers et de casques. L'individu déguisé a été repoussé par des pétards, permettant aux participants d'apprendre comment s'approcher en toute sécurité d'un animal après qu'il a été abattu ou tranquillisé. L'exercice incluait également une formation aux premiers secours après la simulation.

650 observations d'ours à Akita et trois attaques graves

Selon les autorités locales, trois signalements d'attaques d'ours sauvages ont été enregistrés cette année dans la préfecture de Tochigi. Un sexagénaire a notamment été blessé au cou et à la tête par le mammifère carnivore près d'une école primaire de Nasushiobara le mois dernier, selon l'agence de presse publique japonaise NHK.

Plusieurs autres villes sont également menacées, à l'instar de Fukushima, où un livreur de journaux de 52 ans est décédé le 12 juillet après avoir été attaqué par le mammifère omnivore. La semaine suivante, un ours brun mâle a été abattu et, d'après un test ADN, il a été identifié comme responsable de la mort de l'homme et d'une septuagénaire quatre ans plus tôt.

Lundi, c'est un agriculteur qui a été attaqué par un ours sauvage dans la préfecture d'Akita. D'après NHK, depuis début juillet, plus de 650 observations d'ours ont été signalées dans la municipalité, soit près du triple du nombre enregistré à la même période l'an dernier.

Le Service des parcs nationaux (NPS) a partagé des recommandations en cas de rencontre fortuite avec l'animal sauvage sur son site internet. «Identifiez-vous en parlant calmement pour que l’ours sache que vous êtes un humain et non une proie. Restez immobile, tenez bon, mais agitez lentement vos bras. Quittez la zone ou faites un détour. Si c'est impossible, attendez que l'ours s'éloigne. Laissez toujours une issue de secours à l'ours», peut-on notamment lire.