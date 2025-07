Le «Grand Rappel» : quel est cette élection crainte par de nombreux députés à Taïwan et qui pourrait changer la face du pays ?

Ce samedi 26 juillet, les électeurs d'une vingtaine de districts de Taïwan se prononceront sur la révocation potentielle de leurs députés du parti d'opposition Kuomintang (KMT), lors d'un référendum de masse.

Un enjeu crucial. Plus d'un tiers des députés du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition taïwanais, risquent de perdre leur siège ce samedi lors d'une élection révocatoire. Ce scrutin pourrait permettre au Parti démocrate progressiste (DPP) du président Lai Ching-te de regagner sa majorité au «Parlement».

Le parti nationaliste, avec le Parti populaire taïwanais (TPP) et deux législateurs indépendants, détient une coalition majoritaire de 62 sièges à l'Assemblée législative. Toutefois, il a provoqué la colère de groupes civiques en tentant d'étendre ses pouvoirs législatifs et en ciblant le budget présidentiel.

Une crise nationale

Sa majorité parlementaire a notamment gelé ou réduit 207,5 milliards de dollars taïwanais (5,9 milliards d'euros) du budget 2025, affectant divers programmes, des sous-marins aux initiatives pour les peuples autochtones. En outre, ces coupes budgétaires ont attiré l'attention internationale lorsque le parti a ciblé 3,1 milliards de dollars (88,6 millions d'euros) de dépenses de la Défense.

Cette situation a été perçue comme une atteinte à la démocratie durement acquise de Taïwan et à sa capacité à dissuader la Chine d'envahir l'île, qu'elle considère comme son propre territoire. Ces craintes ont incité les militants à faire campagne pour des référendums dans les districts où les nationalistes étaient considérés comme les plus vulnérables.

Le «Grand Rappel», comme il a été surnommé localement, est le plus grand vote de ce type dans l'histoire de Taïwan. En vertu de la législation taïwanaise, les organisateurs ont réussi à recueillir les signatures de 10 % des électeurs inscrits d'une circonscription, permettant la tenue d'un vote de révocation pour 24 législateurs ce samedi. Un second tour de scrutin concernant sept autres législateurs se déroulera le 23 août.

Pour espérer prendre le contrôle du «Parlement», le parti du chef de l'État doit compter sur au moins 12 révocations d'élus du KMT – un scénario que le cabinet Eurasia Group estime probable à 60 %. Le parti devra ensuite tenter de remporter les élections partielles qui s'ensuivraient. Les résultats des scrutins seront publiés samedi soir.

«Une tentative générale de destituer les législateurs de l'opposition»

Selon Ho, membre du parti et ancien porte-parole du KMT, les partisans de ce référendum massif détournent un système initialement conçu pour destituer les personnes jugées inaptes à exercer leurs fonctions pour des raisons graves, telles que la corruption.

«Cette campagne de "révocation massive" n'est pas motivée par la performance individuelle des législateurs du KMT, mais constitue plutôt une tentative générale de destituer les législateurs de l'opposition dans leur ensemble», a-t-il ajouté.

Selon une source importante du parti interrogée par Al Jazeera, les électeurs pourraient exprimer leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie et aux pressions économiques causées par la guerre commerciale du président américain Donald Trump. Celui-ci a menacé d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 32 % sur l'économie taïwanaise fortement dépendante des exportations.

Ces six derniers mois, le nouveau dollar taïwanais s'est renforcé de 11 %, affectant les performances financières de milliers de petites et moyennes entreprises manufacturières taïwanaises, qui doivent faire face à la concurrence de produits étrangers, devenus plus accessibles à la population en raison de la hausse du pouvoir d'achat.