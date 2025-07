Né 133 jours avant son terme, le bébé le plus prématuré au monde vient de fêter ses 1 an et se porte bien

Né le 5 juillet 2024, à 21 semaines de gestation, soit 133 jours avant terme, Nash Keen a survécu. Aujourd’hui, il vient de fêter son premier anniversaire, un exploit médical reconnu par Guinness World Records comme celui du bébé le plus prématuré à avoir survécu.

Une heureuse nouvelle. Le 5 juillet 2024, à Iowa City, dans l’État de l’Iowa (États-Unis), est né Nash Keen, un petit garçon arrivé à 21 semaines de grossesse, soit 133 jours avant le terme prévu. Il pesait seulement 283 à 285 grammes à sa naissance, soit approximativement le poids d’un savon.

À l’occasion de son premier anniversaire, célébré en juillet 2025, Nash a été officiellement reconnu par Guinness World Records comme le bébé le plus prématuré à avoir survécu à ce jour, détrônant le précédent détenteur du record, Curtis Zy‑Keith Means, né un 25 juillet mais en 2020 à 21 semaines et 1 jour, soit 132 jours prématurés. «C'est une victoire», a célébré sa mère, Mollie Keen, dans le média américain People.

When Nash Keen was born weighing just 10 ounces, doctors doubted he would survive.



But now he's celebrated his first birthday and received his official designation as the world’s most premature baby from Guinness World Records. https://t.co/NUwoDX0xCa

— TODAY (@TODAYshow) July 26, 2025