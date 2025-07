Partie en vacances à l'étranger avec sa fille, une mère visée par une alerte enlèvement lancée par le père pour la contraindre de rentrer

La police espagnole soupçonne une ressortissante belge âgée de 30 ans d'avoir enlevé sa fille de 3 ans. De retour de l'étranger avec l'enfant, la femme conteste les faits.

Une affaire rocambolesque et inquiétante. La police espagnole a diffusé un avis de recherche concernant une enfant de 3 ans de nationalité belge. Également originaire de Belgique, Jasmine sa mère est soupçonnée d'être à l'origine de l'enlèvement. Mais conteste vivement les faits. Et pour cause, cette dernière accuse son ex-compagnon d'avoir monté en épingle cette histoire.

Selon le média belge 7sur7, l'avis de recherche a été publié à la suite d'une plainte déposée par le père de l'enfant. L'objet de la plainte ? Un départ de Jasmine et sa fille Lily au Sri Lanka en février. Mais un départ sans retour, selon le père, qui vit toujours en Espagne pays où vivait le couple.

«Il est tout simplement dangereux»

L'avis de recherche, publié le jour de l'anniversaire de Jasmine, est «complètement injustifié», s'offusque la trentenaire qui décrit son ex-compagnon comme un homme «agressif» et sujet à des problèmes «d'alcool et de drogue». «Il est tout simplement dangereux», ajoute-t-elle.

Selon la presse espagnole, Jasmine n'en serait pas à son coup d'essai et aurait déjà quitté le territoire espagnol avec l'enfant malgré une interdiction judiciaire.

Mais celle qui dit habiter officiellement en Belgique, conteste l'existence d'un accord parental entre les deux parties. Car selon elle, les autorités espagnoles n'ont pas pu se prononcer sur le sujet, Jasmine ne résidant pas officiellement sur le territoire espagnol.

Jasmine assure que le père de Lily était en contact avec elle via leur boîte mail. Mais d'après la jeune femme, l'homme ne répondait plus à ses relances concernant le paiement de la pension alimentaire depuis quelques mois.