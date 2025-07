Plus de 100 millions d'américains sont sous le coup d'une alerte aux chaleurs et à l'humidité extrêmes, du jamais vu

Les Etats-Unis sont en proie à de fortes chaleurs alliées à une humidité extrême. La partie est du pays, depuis le Texas jusqu'en Virginie de l'ouest, est concernée, ce qui représente plus de 100 millions d'Américains.

Des chaleurs historiques. Sur la côte est des Etats-Unis, des températures records sont enregistrées ce vendredi 25 juillet et ce samedi 26 juillet. Les températures ressenties iront jusqu'à 45 °C, en Caroline du Nord.

Au moins 100 millions d'Américains vont souffrir de cette canicule majeure, qui concerne le tiers est du pays. Du Texas, Arkansas, Oklahoma et Nebraska jusqu'à la cote Atlantique, les températures sont suffocantes. Comme le montre la carte d'ABC News, qui affiche les températures ressenties, des dizaines d'Etats sont concernés, avec des températures affichées en Fahrenheit (°F), une unité de mesure différente de nos Celsius.

Les conditions seront d'autant plus difficiles que l'humidité se combinera à la chaleur ambiante pour rendre l'air irrespirable. Ainsi, on mesure 42 °C de ressenti à Little Rock, en Arkansas, 41 °C dans la capitale, Washington D.C., 40 °C à Boston et New York, 39 °C à Miami ou encore 36 °C à Houston.

Les autorités américaines n'ont pas tardé à lancer des alertes météorologiques majeures, prévenant que les chaleurs extrêmes pouvaient «impacter n'importe qui ne bénéficiant pas d'un système de refroidissement suffisant», comme l'a expliqué le National Weather Service (service national de météorologie). Ils ont décrit le phénomène caniculaire comme «dangereux».

Dangerous heat is forecast to expand into the Southeast this weekend, while lingering across the Ohio Valley and Mid-South. Little relief will be available overnight as lows only drop into the upper 70s. Be sure to follow proper heat safety!https://t.co/c3ifZjGC9t 🥵 pic.twitter.com/Tco1XI83XQ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 24, 2025