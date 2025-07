Amnesty International a projeté samedi soir un message géant "Stop Génocide à Gaza" sur la vasque olympique, afin de "rappeler le sort tragique des populations civiles" dans le territoire palestinien, à l'occasion du premier anniversaire des Jeux de Paris.

Projeté au laser depuis un immeuble de la rue de Rivoli, le slogan - d'une trentaine de mètres de haut, selon l'ONG - s'est affiché peu après 22H30 (20H30 GMT) sur le ballon de la célèbre vasque, suspendu dans le ciel de la capitale française, sous le regard interloqué des spectateurs et officiels présents, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Il y a un an, le monde célébrait à Paris la fête olympique et paralympique mondiale, qui réunissait dans un même élan tous les athlètes de toutes les nations, au nom du même idéal affiché par la Charte Olympique dans son tout premier article, à savoir construire +un monde pacifique et meilleur+", affirme Anne Savinel-Barras, présidente d’Amnesty International France, dans un communiqué.