Thaïlande-Cambodge : le conflit a fait au moins 33 morts, Phnom Penh appelle Bangkok à un «cessez-le-feu» immédiat

Les combats frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait au moins 33 morts de part et d'autre de la frontière, dans un dernier bilan établi ce samedi 26 juillet. Phnom Penh a appelé Bangkok à un «cessez-le-feu immédiat».

Le Cambodge réclame un «cessez-le-feu immédiat» avec la Thaïlande, après de lourds affrontements entre les deux pays. Selon les premiers éléments, au moins 33 personnes sont mortes dans les combats.

Ce conflit frontalier a récemment atteint un niveau de violence jamais vu depuis 2011. En effet, des avions de combat, des tanks, des troupes au sol et des tirs d'artillerie ont été utilisés dans les affrontements, poussant le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence.

Le ministère cambodgien de la Défense a indiqué que 13 personnes avaient été tuées et 71 autres blessées, tandis que le bilan s'élève à 20 morts côté thaïlandais. Preuve que la situation est plus tendue que jamais, ce bilan dépasse désormais celui des affrontements de 2008 à 2011, qui avait fait 28 morts. Au total, 138.000 thaïlandais et plus de 35.000 Cambodgiens ont dû fuir leurs domiciles.

Des dizaines de milliers ont dû fuir leur domicile de part et d'autre de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. (©Soveit Yarn/Reuters)

Négociations en vue ?

«Le Cambodge a demandé un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et nous avons également appelé à une résolution pacifique du conflit», a déclaré l'ambassadeur cambodgien aux Nations unies, Chhea Keo.

De son côté, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiamposa exhorte le Cambodge «à cesser de violer la souveraineté thaïlandaise» et à se tourner vers le «dialogue bipartite».

Ce vendredi, avant la tenue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la Thaïlande avait dit laisser la porte ouverte à des négociations. Dans ce cadre, la Malaisie devrait jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux pays du sud-est asiatique.

Désaccord frontalier

Si les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier, le fond du problème reste le tracé de la frontière commune des deux pays.

Réalisée à l'époque de l'Indochine française, cette frontière longue de 800 kilomètres entre les deux Etats fait toujours débat aujourd'hui encore.

Malgré une décision de la Cour internationale de Justice des Nations unies en 2013 qui a réglé le problème pendant plus d'une décennie, la crise actuelle a éclaté en mai lorsqu'un soldat cambodgien a été tué lors d'un échange nocturne de tirs.