Vacances : dans ce pays nordique, des habitants paient des vacanciers pour surveiller des moutons

En Finlande, un programme de vacances très prisé propose aux vacanciers de se mettre au vert en passant une semaine à garder des moutons.

Des vacances pour le moins originale. «C'est une véritable rupture avec le quotidien» a confié à l'AFP Oona Stenberg qui, comme des milliers de Finlandais chaque été, est devenue bergère le temps d'une semaine. Ce programme est organisé par Metsahallitus, un organisme responsable des terres et les eaux appartenant à l'État.

Cette kinésithérapeute séjourne avec son mari Petri et leurs deux enfants, Fia, deux ans, et Hugo, quatre ans, dans une ancienne ferme située sur une île du parc national d'Isojarvi, racheté par l'organisation dans les années 1990.

Quotidiennement, la famille doit compter la douzaine de moutons, renouveler leur eau, surveiller leur état de santé, les guider vers divers pâturages et s'assurer du bon état de la clôture. «Ici, nous vivons au plus près de la nature. Nous nourrissons les moutons deux fois par jour, nous allons au sauna, nous nageons et nous pêchons», a-t-elle expliqué.

«Je n'ai jamais vu les informations ici. Il n'y a pas de télévision, nous n'avons pas surfé sur nos téléphones. Alors, d'une certaine manière, mon esprit s'est apaisé et je me concentre simplement sur le fait d'être ici», a ajouté la bergère en herbe.

Des écosystèmes menacés

Le domaine, accessible uniquement en barque ou à pied à travers la forêt et un pont, fait partie des douze sites isolés, à l'instar de Ärjänsaari et Pensaskari, où les habitants peuvent postuler pour passer des vacances d'une semaine à s'occuper des bovins.

Historiquement, les moutons et autres animaux au pâturage ont été essentiels pour maintenir la biodiversité, ainsi que préserver les habitats de la flore et de la faune dans divers endroits.

Toutefois, selon Leena Hiltunen, experte de Metsahallitus, le changement des pratiques forestières et agricoles, notamment le déclin «spectaculaire» des petites exploitations agricoles en Finlande, a transformé ces biotopes traditionnels de prairies semi-naturelles et de pâturages boisés en écosystèmes menacés.

«L'objectif principal des semaines de berger est de sensibiliser le public à ces biotopes traditionnels», a-t-elle précisé.

La végétation de l'île d'Isojarvi était traditionnellement maintenue légère et foisonnante grâce au pâturage des moutons qui limitait la prolifération excessive, créant ainsi l'écosystème nécessaire aux espèces végétales et d'insectes aujourd'hui menacés.

Plus de 12.000 candidatures

Selon les données de Metsahallitus, moins d'un pour cent des biotopes et paysages traditionnels finlandais subsiste, par rapport aux années 1950, la plupart étant désormais situés dans des zones protégées.

«L'appréciation et la protection de la nature sont si importantes... Il est donc vraiment important que nous en apprenions tous davantage à ce sujet et que les enfants apprennent à l'apprécier», a déclaré l'apprentie bergère, vivant à Vantaa, qui a postulé plusieurs fois avant d'avoir finalement de la chance cette année.

En effet, ces types de séjours sont très prisés. Metsahallitus a reçu 12.764 candidatures de 2.236 personnes pour cet été, dont beaucoup pour plusieurs sites à la fois. Au total, 158 semaines de berger ont été attribuées par tirage au sort.

Dans l'État, où de nombreuses personnes passent leurs congés estivaux dans des chalets rustiques à la campagne, seuls les citoyens finlandais peuvent postuler pour ce type de programme. Selon Leena Hiltunen, cette restriction existe, car il est fondamental de maîtriser «seul un style de vie modeste» dans la nature.

«Nous n'avons pas assez de ressources pour faire de la publicité à l'international, ni pour avoir quelqu'un à proximité qui nous conseille sur le fonctionnement des choses», a-t-elle expliqué.

Un bienfait pour la santé physique et mentale

Une semaine coûte généralement entre 400 euros et 670 euros dans la plupart de ces endroits. L'hébergement est rudimentaire, dans des cabanes ou des chalets souvent, sans eau courante et parfois même sans électricité.

«Certaines personnes nous ont demandé pourquoi nous voulions payer pour garder les moutons et effectuer des travaux d'entretien du jardin. Mais c'est vraiment une expérience pour nous, et les enfants adorent ça», a-t-elle conclu.

En outre, une semaine en pleine nature améliorerait la santé physique et mentale d'après l'organisme. «Observer les animaux et caresser les moutons détend et soulage même le stress le plus intense. Une semaine en pleine nature et avec les animaux renforce le système immunitaire», a-t-elle assuré.