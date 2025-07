Voici la carte du déficit public pour chaque pays de l’Union Européenne

Un pays est en déficit public lorsque les dépenses des administrations publiques sont supérieures aux recettes. La France est en très mauvaise posture comparé aux autres pays de l'Union européenne.

L’Union européenne surveille de près cet indicateur. Le déficit public des pays européens, soit le «solde entre le besoin de financement net et la capacité de financement nette des administrations publiques», comme l’explique le site de l’UE, est en moyenne de 3,2 % du PIB, selon les données d’Eurostat pour 2024. Seuls six États membres ont enregistré un excédent public l’an passé, ce qui laisse les autres pays dans une mauvaise situation.

Parmi les 21 pays de l’UE en déficit public, 11 dépassent le plafond de 3 % fixé par les règles européennes du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui coordonne les politiques budgétaires. Les plus mauvais élèves en la matière sont la Roumanie (9,3 % du PIB) et la Pologne (6,6 %). La France complète le podium avec un déficit public qui atteint 5,8 % du PIB.

Plus inquiétant, la balance entre les dépenses et les recettes de l’État se dégrade depuis deux ans. Le déficit a augmenté de 1,1 point sur cette période, constate le site de l’Union européenne Toute l’Europe. En 2022, il était de 4,7 %, rappelle le site d’information.

Le Danemark, champion de l’excédent public

L’Allemagne (2,8 % du PIB), l’Espagne (3,2 %) et l’Italie (3,4 %) affichent une situation un peu plus équilibrée. L’Italie est même parvenue, au dernier trimestre de 2024, à repasser en excédent (+0,3 %), selon les derniers chiffres communiqués.

Au total, six pays de l’Union européenne ont enregistré un excédent public en 2024. Le Danemark (4,5 %) signe la meilleure performance, devant l’Irlande (4,3 %) et Chypre (4,3 %). La Grèce (1,3 %), le Luxembourg (1 %) et le Portugal (0,7 %) complètent le classement.

Par rapport à 2023, le déficit public de la zone euro s’est allégé. Avec 0,3 point de moins qu’en 2023, il s’établit désormais à 3,2 % du PIB, grâce notamment aux mesures visant à atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie.