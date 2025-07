Allemagne : 17 policiers blessés à Berlin lors d'une manifestation pro-palestinienne

Samedi, lors d’une manifestation pro-palestinienne organisée à Berlin, en Allemagne, 17 policiers ont été blessés. La police allemande a précisé avoir arrêté 57 manifestants lors de ce rassemblement qui a réuni près de 10.000 militants.

Les forces de l’ordre allemandes prises pour cible. Lors d’une manifestation en soutien à la Palestine, organisée samedi à Berlin, en Allemagne, 17 policiers ont été blessés et 57 personnes arrêtées par la police. Sur le réseau social X, cette dernière évoque des «troubles à l’ordre public», incluant des actes de «résistance» aux forces de l’ordre comme des jets de bouteilles et des coups, ainsi que des slogans antisémites et «l’utilisation de symboles d’organisations anticonstitutionnelles et terroristes».

Wir ziehen eine vorläufige Bilanz zum Einsatzgeschehen von Samstag:

Beim #CSDBerlin gab es zum jetzigen Zeitpunkt 64 Festnahmen. Unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 26, 2025

Environ 10.000 manifestants

Alors qu’ils avaient reçu plusieurs sommations, les organisateurs n’ont pas été en capacité de rétablir l’ordre auprès des participants, a précisé la police, qui a comptabilisé environ 10.000 manifestants. Face à cela, les forces de l’ordre ont préféré disperser le cortège.

Les militants se sont rassemblés après l’appel du mouvement dénommé «la fierté Queer internationaliste pour la libération». Ce dernier prône, selon son site internet, «une lutte anti-impérialiste, anticoloniale et antisioniste».

64 autres arrestations

La mobilisation se tenait parallèlement à la marche des fiertés, qui se déroulait dans un autre quartier de la capitale allemande. Ce rassemblement a également donné lieu à 64 arrestations pour «insultes, coups, blessures et utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles et terroristes», a raconté la police, sans donner plus de détails.

Par ailleurs, une contre-manifestation d’extrême droite s’est tenue contre la Marche des fiertés. Lors de ce rassemblement, vingt personnes liées à ce mouvement ont été arrêtées, a indiqué la police à l’Agence France Presse.

Berlin, théâtre de manifestations

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’événement se déroule à Berlin. La capitale allemande, comme Paris, est régulièrement le théâtre de manifestations en lien avec la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

A tel point que le Conseil de l’Europe a rappelé l’Allemagne à l’ordre, en juin dernier, l’accusant d’entraver la liberté de manifester en faveur de la Palestine.