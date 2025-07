Attaque contre une église en RDC : qui sont les militants de l'ADF, l'un des groupes islamistes les plus meurtriers d'Afrique ?

Ces dernières semaines, les Forces démocratiques alliées (ADF) ont multiplié les attaques sanglantes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Qui sont ces militants islamistes, considérés comme l’un des groupes les plus meurtriers d’Afrique ?

Dans la continuité de leur récente série de violents assauts, les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) ont tué plus de 30 personnes lors d'une attaque contre une église catholique de Komanda, dans la province de l'Ituri (République démocratique du Congo), dans la nuit de samedi 26 au dimanche 27 juillet.

Une allégeance à DAESH

Fondé en 1995 en Ouganda par des opposants radicaux au président Yoweri Museveni et souhaitant instaurer un État islamique (EI) dans le pays, le mouvement s'est fragmenté en plusieurs groupes après l'arrestation de son chef Jamil Mukulu, en Tanzanie en 2015. Ce dernier attend actuellement son procès en Ouganda pour terrorisme, vol aggravé, meurtre et complicité de terrorisme.

La faction principale, désormais dirigée par Seka Musa Baluku, a prêté allégeance à Daesh en 2017, imposant une interprétation stricte de la charia. Le groupe, qui comptait entre 1.500 et 2.000 combattants en 2023, est principalement actif dans l'est de la RDC, notamment les provinces du Nord-Kivu, Ituri, Beni et Sud-Kivu.

Au cours des trois dernières décennies, la milice est responsable de milliers de morts et du déplacement de 2,8 millions de personnes par des actions violentes, incluant des attentats-suicides, des embuscades, des massacres de populations civiles, des enlèvements et la destruction systématique de villages entiers.

En outre, ils ont financé leurs opérations par diverses activités illégales telles que le commerce illicite de minerais, le vol d'animaux d'élevage et les pillages.

«Un bain de sang»

Selon une étude de la BBC, les terroristes sont considérés comme le groupe rebelle le plus meurtrier de l'est congolais, responsable de 52% des décès civils liés au conflit, les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri étant les plus touchées.

Malgré des pertes importantes lors de l'offensive de l'armée ougandaise dans les années 2000-2010, les forces rebelles ont réussi à se réorganiser, et reprendre les attaques dans la région de Beni.

En 2019, Daesh a revendiqué pour la première fois une attaque menée par les ADF en RDC, affirmant que ce groupe était désormais rattaché à sa filiale d'Afrique centrale (ISCAP).

Face à la résistance, l'armée ougandaise (UPDF) et les forces de défense congolaises (FARDC) ont lancé conjointement l'opération «Shujaa» pour traquer les ADF au Nord‑Kivu et Ituri en 2021, avec l'appui de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU.

Depuis 2023, les États-Unis ont même offert une prime de 5 millions de dollars pour toute information menant à la capture du leader Seka Musa Baluku. L'année dernière, la coalition a affirmé avoir neutralisé plus de 50 combattants des Forces démocratiques alliées.

Malgré ces efforts, ils ont continué à mener des attaques violentes, parfois en réaction aux opérations FARDC‑UPDF. C'était notamment le cas en début du mois lorsque les militants ont exécuté à la machette au moins 66 personnes, majoritairement des civils, dans ce qu'un porte-parole de l'ONU a qualifié de «bain de sang», dans le village de Lolwa.