«De nombreuses personnes ont été éjectées de leurs sièges et ont heurté le plafond avec leur tête» : un avion de ligne évite de justesse un autre appareil

Ce samedi 26 juillet, un avion de ligne a dû réaliser une manœuvre d'urgence pour éviter une collision en vol avec un autre appareil. Un brusque changement de direction qui a causé la blessure de certains membres de l'équipage et qui a créé la terreur chez les passagers.

De justesse. Un Boeing 737-800 de la compagnie américaine Southwest Airlines a dû plonger de plusieurs dizaines de mètres dans les airs pour ne pas percuter un avion de chasse Hawker Hunter Mk. 58. Un nouvel incident dans l'espace aérien américain.

A bord de l'appareil, l'humoriste Jimmy Doe a expliqué sur les réseaux sociaux : «Moi-même et de nombreuses personnes ont été éjectées de leurs sièges et ont heurté le plafond avec leur tête», montrant la violence de la manœuvre opérée par le pilote.

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn't get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu

— John Wiseman (@lemonodor) July 25, 2025