Espagne : des milliers de tonnes d'algues d'Asie du Sud-Est submergent les plages du pays

Depuis mai, des milliers de tonnes de «Rugulopteryx okamurae», une algue japonaise, envahissent les plages du sud de l'Espagne. Une situation incontrôlable pour les villes côtières qui craignent une déroute économique.

Elle submerge le littoral méditerranéen depuis une dizaine d'années. Sa propagation est «intense», «rapide» et «fulgurante» et vue par certains comme «une catastrophe environnementale». Depuis la fin du printemps, des milliers de tonnes d'une algue venue d'Asie du Sud-Est s'accumulent sur les plages du détroit de Gibraltar et de la côte sud de l'Espagne.

«Nous sommes complètement dépassés», a expliqué au Guardian José Carlos Teruel, responsable des plages à la mairie de Cadix, qui ajoute qu'à chaque fois qu'un vent d'ouest souffle, une nouvelle vague d'algues arrive.

Depuis mai, la municipalité de Cadix a retiré 1.200 tonnes de «Rugulopteryx okamurae» de La Caleta, la plage la plus populaire de la ville, dont 78 tonnes en une seule journée. Cette espèce, qui arriverait par les ballasts des navires passant par le canal de Suez et débarquant en Méditerranée, a colonisé en un peu plus de dix ans le détroit de Gibraltar, une grande partie de la côte sud de l'Espagne et les îles Canaries.

Le gouvernement d'Andalousie sommé de réagir

Ainsi, l'algue se fixe aux rochers, éliminant ainsi les autres espèces d’algues. Elle n’a aucun prédateur dans la région et sa capacité à se reproduire et à absorber les toxines la rend pratiquement impossible à éradiquer. Outre l'impact sur la biodiversité, la municipalité de Cadix s'inquiète pour l'économie locale, censée battre son plein en période de vacances.

Dans cette ville portuaire de 114.000 âmes, destination prisée des véliplanchistes, l'algue a quelque peu un effet repoussoir pour les touristes du fait de son odeur désagréable de souffre. L'activité de pêche en subit également les conséquences, car les algues piègent les filets et les lignes des pêcheurs, tout en appauvrissant l'oxygène de l'eau de mer.

Cette semaine, le gouvernement d’Andalousie a lancé un plan en quatre volets pour faire face à la crise, basé sur la recherche, la surveillance et l’éducation, et qui comprend des options pour le recyclage des algues. Actuellement, les algues sont jetées dans des décharges.