Etats-Unis : les passagers d'un vol American Airlines évacués à Denver après que le train d'atterrissage a pris feu (vidéo)

Un avion de ligne de la compagnie American Airlines a connu un départ de feu samedi, alors qu'il était sur la piste de l’aéroport international de Denver (Colorado). Les 173 passagers ont été évacués en urgence par des toboggans de secours.

Un important panache de fumée, des toboggans de secours déployés, des passagers effrayés... Ce samedi, un Boeing 737 MAX 8 d’American Airlines à destination de Miami a pris feu sur la piste de l’aéroport international de Denver (Colorado), comme le rapporte CBS News.

Passengers flee from a burning airplane on the tarmac at Denver International Airport. Everyone made it off, and one person was transported for medical attention for a minor injury, American Airlines said. pic.twitter.com/ZHJ27qUZQv — Fox News (@FoxNews) July 27, 2025

Les 173 passagers et six membres d'équipage ont alors été évacués d'urgence via un toboggan de secours. Sur plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir les passagers emprunter ce toboggan en attendant l'intervention des pompiers de la ville de Denver.

Un problème lié au train d'atterrissage

Après l'incident, l'Agence américaine de l'aviation civile (FAA) a très vite réagit. Elle a rapidement évoqué un «incident potentiel du train d’atterrissage». American Airlines, de son côté, a expliqué que l’avion a connu un «problème de maintenance» avec un de ses pneus juste avant le décollage. Si un Boeing a été impliqué, le constructeur n'est donc pas en cause dans cet incident.

UPDATE: Five people were evaluated on scene and not transported.

One person was evaluated at a gate and was transported.https://t.co/eGMwsgS5DB — Denver Int'l Airport (@DENAirport) July 26, 2025

«Tous les passagers et les membres d’équipage ont été débarqués en toute sécurité, et l’avion a été mis hors service pour être inspecté par notre équipe de maintenance. Nous remercions les membres de notre équipe pour leur professionnalisme et présentons nos excuses à nos clients pour cette expérience», a déclaré dans un communiqué American Airlines.

La compagnie explique que l’incendie a été provoqué par la combinaison de l’éclatement des pneus et du freinage de l’avion.

Les passagers concernés sont repartis pour Miami à bord d’un avion de remplacement plus tard ce samedi, a indiqué la compagnie aérienne. FlightAware a indiqué qu’au moins 306 vols avaient été retardés à l’aéroport international de Denver à cause de l’incident.

Un nouvel incident au sein de l'aéroport de Denver qui n'est pas de nature à rassurer ses utilisateurs. En mars, des dizaines de passagers avaient été contraints de se tenir debout sur l’aile d’un avion d’American Airlines alors qu’ils évacuaient l’appareil après l’incendie d’un des moteurs.

Un mois plus tard, un avion de la compagnie United Airlines a dû faire demi-tour en urgence. Au décollage, un lapin avait été aspiré par l’un des moteurs qui a, lui aussi, pris feu.