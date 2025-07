Etats-Unis : un homme tente de tuer sa femme en la jetant par-dessus bord, elle s'accroche au bateau et survit

Pour une simple ligne de pêche cassée, un Américain de 60 ans a tenté de tuer son épouse à de multiples reprises, en vain. La femme a survécu de manière inouïe, avant de le dénoncer. L'homme a été inculpé pour tentative de meurtre.

Une partie de pêche a tourné au drame aux États-Unis. En Floride, un pêcheur identifié comme étant Douglas Naeher est parti pêcher accompagné de son épouse, à plus d'une cinquantaine de kilomètres des côtes de Bean Point dimanche dernier.

Colérique avant de monter sur le bateau, l'homme était visiblement à fleur de peau. Et quand la ligne de sa canne à pêche s'est cassée, le sexagénaire a complètement vrillé et s'en est violemment pris à son épouse, comme l'ont rapporté vendredi nos confrères du New York Post.

«Je vais te tuer»

Se sentant d'abord menacé par son époux, la femme s'est jetée à l'eau. Elle a alors pensé à se munir d'une frite de piscine pour flotter et s'est tenue à une corde la liant au bateau. Sans scrupule, l'homme a décidé de détacher la corde et de s'enfuir... laissant sa femme seule en mer, à plus de 50 km du bord.

Mais l'acte de monstruosité a continué, puisqu'en apercevant un autre bateau au loin, l'époux a pris peur et est revenu chercher sa victime, qui a raconté sa version des faits aux forces de l'ordre.

De retour à bord, la femme a été frappée lourdement puis piétiné au niveau de la tête. Elle a alors raconté s'être effondrée sur le pont du bateau et a fait mine d'être morte afin d'éviter de prendre davantage de coups.

Problème : Douglas Naeher n'en avait pas fini. Il a traîné son épouse à l'arrière du bateau, où il a essayé de l'étrangler puis de la noyer. À cet instant, l'homme aurait crié : «Je vais te tuer».

Elle a survécu accrochée à l'échelle du bateau

Une nouvelle fois dans l'eau, la femme s'est rapidement accrochée à l'échelle du bateau, pendant que son époux naviguait en direction du port. Mais après être parvenue à remonter sur le navire, la femme a, de nouveau, été piétinée puis jetée par-dessus bord.

Rebelote, la courageuse victime s'est une deuxième fois agrippée à l'échelle arrière. Mais cette fois, l'homme ne l'a pas remarqué et a navigué jusqu'à revenir sur la terre ferme.

La victime, méconnaissable avec un oeil extrêmement gonflé, de très nombreux bleus, mais surtout une grave commotion cérébrale, s'est rapidement rendue dans un commissariat de police.

De son côté, Douglas Naeher a été arrêté au lendemain des faits et a été inculpé pour tentative de meurtre.