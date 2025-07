L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle observerait «une pause tactique» quotidienne à des fins humanitaires dans plusieurs zones de la bande de Gaza, et la mise en place de couloirs humanitaires.

«La pause sera observée de 10H00 à 20H00, heure locale, à partir d'aujourd'hui (dimanche)», à commencer par les zones de Deir-al-Balah (centre), al-Mawasi (sud) et la ville de Gaza (nord) où il n'y a «pas d'opérations militaires», indique l’armée dans un communiqué.

Des «couloirs permanents» seront mis en place «de 6H00 à 23H00 (3H00 à 20H00 GMT) pour permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU et des organisations d'aide humanitaire qui livrent et distribuent de la nourriture et des médicaments à la population de la bande de Gaza», ajoute-t-elle.

L'armée israélienne précise que la décision a été coordonnée avec ces organisations, suite à «des discussions à ce sujet». Les habitants de ces zones ont été prévenus via une publication en arabe du porte-parole militaire israélien Avichay Adraee sur X.