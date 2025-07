Grèce : les images impressionnantes des brasiers qui ravagent le pays (photos)

Depuis le début du mois de juillet, la Grèce est en proie à des incendies majeurs et les pompiers peinent à contenir l'avancée des flammes. Voici les images les plus impressionnantes de ces feux dévastateurs.

La Grèce brûle. Le pays continue de souffrir de nombreux incendies, ce dimanche 27 juillet. La progression rapide des flammes est notamment causée par des vents puissants qui balayent le territoire grec.

Les flammes ont même fait leur apparition dans la région du Péloponnèse, approchant dangereusement d'Athènes. Les incendies se concentrent pour l'instant dans la partie ouest de la région, ainsi que sur les îles d'Eubée et de Cythère, où des avions et hélicoptères luttent contre les flammes dès l'aube.

Des hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. © Alkis Konstantinidis / REUTERS

En plus de provoquer des dégâts naturels importants et d'entraîner des évacuations, les feux gagnent certains logements, comme l'a confirmé Giorgos Komninos, maire adjoint de Cythère, à la chaîne de télévision publique ERT. «Des maisons, des ruches, des oliviers ont été brûlés et un monastère est actuellement en danger», a-t-il expliqué.

République Tchèque, Italie : l'Europe répond présent pour la Grèce

A Kryonéri, dans l'Attique, au nord du pays, certaines maisons sont également partie en fumée.

Kryonéri est une ville de 900 habitants du nord du pays © Alkis Konstantinidis / REUTERS

Des dizaines de pompiers sont soutenus par trois hélicoptères et deux avions pour la simple zone de Cythère, où une plage touristique a été évacuée à partir de samedi, face aux feux. La Grèce compte aussi sur l'aide de ses alliés européens, qu'elle a sollicité pour faire face à cette crise. Deux avions italiens sont attendus ce dimanche et des pompiers tchèques sont déjà sur place.

Une aide internationale va épauler les forces grecques déployées © Louiza Vradi / REUTERS

Sur l'île d'Eubée, les incendies ont notamment attaqué les forêts et pris au piège des milliers d'animaux. Des fermiers ont déploré la perte de milliers de têtes de bétail.

Des forêts et des animaux ont aussi fait les frais de ces incendies sur l'île de Kythira © Stamatina Tamvaki / REUTERS

Selon l'agence de presse Athènes News Agency, l'incendie serait maîtrisé après avoir causé la destruction de quatre maisons et une église, à La Canée, en Crète.

Plus globalement, les météorologues annoncent une accalmie des vents en Grèce ce dimanche, qui pourraient permettre aux secours de prendre le dessus sur la propagation des flammes. De même, les températures extrêmes enregistrées depuis quelques semaines dans l'ensemble du pays, souvent au-dessus de 40 °C, vont baisser à partir de lundi.