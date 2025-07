«Jamais nous n'avions trouvé de dessins de ce type» : une incroyable fresque vieille de plus de 3.000 ans mise au jour au Pérou

Une fresque murale pré-hispanique datant de plus de 3.000 ans a été découverte dans un ancien temple du site archéologique Huaca Yolanda, situé à environ 580 km au nord de Lima, capitale du Pérou.

Une trouvaille inédite. Des archéologues ont annoncé mardi avoir découvert une impressionnante fresque pré-hispanique vieille d'au moins 3.000 ans sur le site archéologique de Huaca Yolanda, dans la région de La Libertad (Pérou). Cette œuvre monumentale s'étend sur plus de cinq mètres de longueur et deux mètres de hauteur.

Ana Cecilia Mauricio, directrice des fouilles sur le site et chercheuse à l'Université pontificale catholique du Pérou (PUCP), a affirmé que la peinture murale présente «des caractéristiques uniques pour l'archéologie péruvienne».

«La richesse historique et culturelle des populations du Pérou»

En effet, ce mur polychrome se démarque des autres vestiges de la région par ses reliefs tridimensionnels et ses pigments rouges, bleus, jaunes et noirs. L'œuvre arbore notamment sur ses deux faces des représentations symboliques et décoratives de poissons, étoiles, filets de pêche et plantes marines, révélant le symbolisme riche des anciennes cultures pré-incas de la côte nord péruvienne.

«Jamais nous n'avions trouvé d'iconographie ni de dessins de ce type. Cette découverte [...] révèle la richesse historique et culturelle des populations du Pérou», a-t-elle ajouté.

Selon les chercheurs, la peinture servait lors de rituels pour attirer la chance dans la pêche et l'agriculture. Les représentations de la composition murale offrent un aperçu des pratiques culturelles et des croyances de ces sociétés anciennes.

La fresque, presque intacte, a été découverte à l'intérieur d'un temple cérémoniel à Huaca Yolanda, une plate-forme de 400.000 mètres carrés dans la vallée du Chao. Ce site compte parmi les plus anciens du continent grâce à ses structures en adobe datant de la fin de la période précéramique.

«Nous ne nous attendions pas à une découverte d'une telle ampleur. Cette composition est une surprise, quelque chose que nous n'avions pas anticipé», a commenté la directrice de fouilles.

Le site archéologique menacé

Toutefois, la zone est actuellement menacée par l'expansion agricole informelle, mettant en danger les vestiges archéologiques et compromettant la préservation du site. De plus, l'absence de signalisation et la protection institutionnelle limitée les rendent vulnérables à ces dommages.

Bien que l'université coordonne des mesures de protection, elle a vivement appelé le ministère de la Culture et les autorités régionales et municipales à «agir de toute urgence pour protéger ce patrimoine». Elle a notamment rappelé que la sauvegarde des sites est une question d'identité culturelle et sociale pour le Pérou.

En outre, au-delà de la valeur académique, les fouilles visent à sensibiliser les communautés locales, notamment les habitants de Tanguche, à l'importance de cet héritage.

Ainsi, des relevés numériques et des analyses au carbone 14 sont en cours pour déterminer précisément l'âge et le contexte de la fresque, dans le but de documenter et préserver la découverte pour les recherches futures.