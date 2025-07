«Allah Akbar, mort à l'Amérique» : un homme arrêté à l'aéroport de Glasgow après avoir perturbé un vol EasyJet

Un homme de 41 ans a été interpellé dimanche à l'aéroport de Glasgow après avoir tenu des propos menaçants en plein vol. «Allah Akbar, mort à l'Amérique», a-t-il notamment scandé.

Un passager d'un avion de la compagnie Easyjet a été arrêté dimanche 27 juillet à l'atterrissage de l'appareil après avoir perturbé un vol, ont indiqué les forces de l'ordre écossaises.

«Nous avons été informés qu'un homme avait perturbé un vol arrivant à Glasgow vers 8h20 dimanche (...) Les agents sont montés à bord de l'avion à son arrivée, et un homme de 41 ans a été arrêté», peut-on ainsi lire dans un communiqué.

At this time we believe the incident was contained and that nobody else was involved.



We are aware of videos circulating online and these are being assessed by counter terrorism officers.

— Police Scotland (@PoliceScotland) July 27, 2025