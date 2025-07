Chine : des allocations bientôt versées aux parents pour stimuler la natalité

Le gouvernement chinois va verser une allocation annuelle inédite d’environ 420 euros par enfants de moins de trois ans. Une initiative créée dans le but de relancer la natalité, face à la crise démographique qui persiste depuis maintenant plusieurs années.

La Chine appelle au réarmement démographique. Le nombre d’habitants du deuxième pays le plus peuplé du monde, après l’Inde, a chuté pour la troisième année consécutive en 2024. Si bien que la population pourrait passer de 1,4 milliard d’habitants aujourd’hui, à 800 millions d’ici à 2100, selon les projections de l’ONU. L’année dernière, la Chine a enregistré 9,54 millions de naissances, soit moitié moins qu’en 2016.

Ainsi, le montant total de l’allocation, versée sous conditions, sera désormais de 3.600 yuans par an, (soit environ 420 euros), a indiqué la télévision étatique, CCTV. Cette décision provient directement du gouvernement chinois et du Parti communiste, actuellement au pouvoir.

«Il s’agit d’une mesure nationale majeure visant à améliorer le bien-être de la population. Cela fournit une aide financière directe aux familles à travers le pays, pour réduire le coût de l’éducation des enfants», a déclaré la chaîne étatique.

Les conséquences de la politique de l’enfant unique

Mise en œuvre par la Chine entre 1979 et 2015, la politique de l’enfant unique était une politique publique ayant pour but de réguler les naissances. Elle consistait à pénaliser les parents de plus d’un enfant, mais comprenait aussi de larges campagnes de propagandes en faveur de l’avortement et de la stérilisation.

Abolie depuis une décennie maintenant, cette politique a toutefois laissé de lourdes traces dans la démographie chinoise. En 2016, le nombre d’enfants maximal avait été étendu à deux, puis à trois en 2021.

L'effondrement démographique est un phénomène observé dans de plus en plus de pays et peut engendrer notamment une baisse du taux d’innovation et une possible diminution de la croissance du PIB.