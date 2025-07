«D’ici à la fin d’année 2025» : ce milliardaire américain va livrer des centaines de milliers de drones intercepteurs à Kiev

Avec une fortune estimée à plus de 24 milliards de dollars, l’ancien PDG de Google, Éric Schmidt, a signé un accord avec l’Ukraine pour la livraison de «centaines de milliers» de drones intercepteurs kamikazes, afin de lutter contre les attaques de drones russes.

Il pourrait être un soutien de taille à l’Ukraine. Le milliardaire américain Éric Schmidt, ancien PDG de Google, s’est engagé pour la défense ukrainienne. Ce dernier a signé un accord avec Kiev, assurant l’envoi de drones intercepteurs kamikazes, afin de sécuriser l’espace aérien ukrainien, rapporte le média local Ekonomitchna Pravda.

D’ici à la fin de l’année 2025, ce sont près d’une «centaine de milliers» de ces drones qui devraient être livrés à l’Ukraine. Ils permettraient de lutter directement contre les modèles Shaheds, déployés par la Russie, en créant un bouclier aérien anti-drones.

Les appareils volants proposés par Éric Schmidt sont développés par la société Swift Beat, fraîchement créée par ce dernier. Les premiers tests réalisés ont été très encourageants : neuf Shaheds sur dix ont été abattus à l’aide de drones Swift Beat.

L’un des hommes les plus riches du monde

On compte Éric Schmidt parmi les 100 hommes les plus riches du monde, avec une fortune personnelle qui s’élève à plus de 24 milliards de dollars (environ 20 milliards d'euros), selon Forbes. Il a occupé des postes clé auprès du Pentagone, et d’autres comités américains dédiés au développement de l’IA, après une longue carrière chez Google.

Depuis la création de son entreprise personnelle, Swift Beat, il s’est lancé dans le développement de systèmes autonomes et innovants, se ralliant à différentes causes, dont la guerre en Ukraine, dernière en date.

Son entreprise prévoit déjà une augmentation de ses capacités de production pour 2026, au vu des résultats très positifs des premiers tests de drones réalisés.