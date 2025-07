Frères musulmans : l'expansion de l'organisation islamiste inquiète au Canada

Dans une note interne, rédigée il y a plus de trente ans, les Frères musulmans exposaient au monde leur désir de conquérir l’Amérique du Nord. Trois décennies plus tard, le mouvement islamiste met sa théorie en pratique, à l’aide d’inquiétants moyens.

L’Amérique du Nord semble être la prochaine cible des Frères musulmans. Si ces dernières années, ce mouvement islamiste sunnite transnational, fondé en 1928, faisait beaucoup parler de lui en Europe, il semblerait qu’il ait à présent jeté son dévolu sur le Canada et les États-Unis.

Dans un document détaillé de 18 pages, rédigé en 1991 et ayant fait surface en 2007, les Frères musulmans faisaient part de leur stratégie à long terme pour conquérir le nord du continent américain, grâce à ce qu’ils appellent un «processus civilisation-djihadiste». L'idée était de «saboter, éliminer et détruire la civilisation occidentale de l’intérieur».

L’objectif principal de l’organisation est, pour rappel, d’instaurer la domination islamiste. Le fondateur du groupe Hassan al-Banna a d'ailleurs déclaré un jour : «Il est dans la nature de l’Islam de dominer, de ne pas être dominé, d’imposer sa loi à toutes les nations et d’étendre son pouvoir à la planète entière».

Infiltrer les gouvernements

Les organisations affiliées aux Frères musulmans se multiplient au Canada, a averti le mois dernier l’Institut pour l’étude de l’antisémitisme et des politiques mondiales. Leur stratégie est la suivante : se fondre dans la masse, passer inaperçu et opérer de l'intérieur.

Les hauts dirigeants auraient notamment encouragé leurs fidèles à s’élever à des postes clé, au sein du gouvernement et des institutions, afin d’y promouvoir des politiques conformes à la charia.

«L’ambiguïté stratégique», c’est une méthode, que les Frères musulmans ont déjà mis en place en Europe, selon un récent rapport du gouvernement français. Un projet politique qui vise à transformer progressivement les sociétés démocratiques.

Incidents antisémites et manifestations pro-Hamas

Les incidents antisémites ont connu une augmentation inquiétante de 670% au Canada en 2024. A cela s’ajoute les 83 accusations liées au terrorisme déposées entre avril 2023 et mars 2024.

Les manifestations pro-Hamas sont également en hausse dans le pays et se déroulent de manière de plus en plus violente et menaçante, témoignant d’une emprise croissante des Frères musulmans sur le paysage idéologique.

Donald Trump a promis à plusieurs reprises de faire pression sur ses voisins canadiens, pour que ces derniers remettent sur leur liste noire les groupes liés aux Frères musulmans se faisant passer pour des organisations religieuses ou caritatives.

Les autorités américaines devraient accorder une plus grande attention à un certain nombre d’activités transfrontalières, qui pourraient avoir des liens avec l’organisation djihadiste. Les programmes d’échanges universitaires, les conférences en direct et les transferts d’actifs seront particulièrement réglementés.