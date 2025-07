Incendies «titanesques» en Grèce : quelle est la situation ce lundi ?

Ce lundi 28 juillet, la situation semble maîtrisée en Grèce concernant les feux violents qui ont embrasé le pays ces derniers jours. Certaines régions restent toutefois en vigilance orange en raison du risque encore très élevé d’incendies, selon les pompiers.

La situation s'améliore, mais les Grecs sont sur leurs gardes. Depuis le début du mois de juillet, la Grèce est en proie à de nombreux incendies attisés par la vague de chaleur intense et les vents puissants enregistrés comme soufflant jusqu’à 6 sur l’échelle de Beaufort.

Samedi, les pompiers avaient dû livrer «une bataille titanesque face à des dizaines d'incendies» à travers le pays, avait souligné le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. La semaine dernière, une forte canicule a frappé le pays avec des températures dépassant les 45°C. Les pompiers grecs avaient poursuivi durant de longues heures, ce dimanche, leur lutte contre les incendies, attisés par le vent et une canicule persistante. Ce lundi,

La situation a fini par s'améliorer, selon les autorités. Au total, 55 nouveaux feux se sont déclarés au cours des dernières 24 heures, dont 50 qui ont été immédiatement maîtrisés, ont affirmé les pompiers. Cinq foyers ravageaient encore, ce dimanche soir, la région du Péloponnèse, l'ouest d'Athènes, ainsi que les îles d'Eubée, de Cythère et de Crète. Mais les feux ont a été maîtrisés dans la matinée, ce lundi.

Néanmoins, plusieurs régions, dont celles d’Athènes, la Crete et une grande partie du Péloponnèse restent maintenues en vigilance orange en raison du risque encore très élevé d’incendies, selon les pompiers. La Grèce, qui connaît chaque été des feux destructeurs, a demandé l'aide de l'Union européenne avec six avions de lutte contre les incendies, via le programme européen de partage de ressources (RescEU).