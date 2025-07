Jubilé des jeunes catholiques : chiffres, organisation, enjeux... Tout ce qu’il faut savoir sur cet événement qui se tient à Rome dès ce lundi

A compter de ce 28 juillet et jusqu'au 3 août, Rome accueille le Jubilé des jeunes, une grande messe internationale comparable aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). L’occasion pour le pape Léon XIV de s’adresser à un million de jeunes catholiques venus du monde entier.

Depuis le début de l’année jubilaire, près de 17 millions de pèlerins ont déjà visité Rome. Mais le Jubilé des jeunes, qui se tient dans la capitale italienne à compter de ce lundi 28 juillet et jusqu'au dimanche 3 août s’annonce comme l'événement le plus important de l’année sainte, organisé tous les vingt-cinq ans par l’Église catholique.

Les jeunes inscrits viennent de 146 pays. Plus des deux tiers sont originaires d’Europe, avec une forte présence italienne : près de 90.000 jeunes venus de tout le pays sont attendus.

Des délégations issues de zones en conflit – Liban, Irak, Myanmar, Israël, Soudan du Sud, Ukraine – seront également présentes. Côté francophone, on comptera quelque 20.000 Français et 400 jeunes Suisses romands.

Le dernier grand rendez-vous avant les prochaines JMJ

Cette semaine romaine marque une étape importante avant les prochaines JMJ. Lors de la messe de clôture des JMJ de Lisbonne en 2023, le pape François avait donné deux rendez-vous : Rome en 2025, puis Séoul en 2027.

Un calendrier exceptionnel, puisque d’ordinaire, ces rencontres ont lieu tous les trois ans. L’intercalation du Jubilé des jeunes dans ce cycle montre l’importance accordée à cet événement dans le cadre de l’année sainte.

Moins massif que Lisbonne (1,5 million de personnes), ce Jubilé pourrait néanmoins dépasser la participation des JMJ de Panama en 2019 (700.000 fidèles). On s’attend aussi à ce que Léon XIV en profite pour confirmer sa venue à Séoul en 2027.

Ce sera la première grande rencontre du nouveau pape avec la jeunesse. Élu le 8 mai dernier, Léon XIV a enchaîné les audiences, mais n’a encore jamais pris la parole devant un public jeune.

Avant lui, François à Rio en 2013 et Benoît XVI à Cologne en 2005 avaient, dès leur premier été, rencontré les jeunes catholiques du monde entier. Ces moments avaient marqué le début de leur pontificat respectif.

Des audiences privées prévues

En plus du programme officiel, le pape devrait organiser plusieurs rencontres privées avec des groupes de jeunes. Selon des sources à Rome, il recevra notamment un groupe de catéchumènes francophones le 29 juillet au Vatican.

Le Jubilé suivra la structure bien rodée des JMJ. Une messe d’ouverture sera célébrée le 29 juillet à 19h par Mgr Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l’Évangélisation, sur la place Saint-Pierre. Cette vaste esplanade bordée par les colonnades du Bernin peut accueillir des dizaines de milliers de personnes, même si l’accès avait récemment été limité à 50.000 fidèles lors des funérailles du pape précédent.

Dans les jours suivants, plus de 70 activités spirituelles et culturelles sont prévues à travers la ville. Le 1er août, une journée pénitentielle réunira les jeunes au Cirque Maximus, vaste esplanade de 90.000 m². Là, 200 confessionnaux seront installés et plus d’un millier de prêtres – parlant une quinzaine de langues – se relaieront pour entendre les confessions.

Les 2 et 3 août, les jeunes convergeront vers le campus universitaire de Tor Vergata, au sud de Rome. Trois itinéraires de marche, allant de 5 à 7 kilomètres, mèneront au site, vaste de 96 hectares.

Une grande veillée y est prévue le samedi soir à 20h30. Le pape y répondra à trois jeunes – un Mexicain, un Italien et un Américain – sur les thèmes de l’amitié, du courage et de la spiritualité. Les participants passeront ensuite la nuit sur place, à la belle étoile.

Le Jubilé s’achèvera le lendemain matin avec une messe présidée par Léon XIV à 9h. Les organisateurs estiment qu’un million de jeunes participeront à la veillée, et sans doute davantage à la messe. En 2000, sous Jean-Paul II, deux millions de jeunes s’étaient réunis à Tor Vergata.

Un défi logistique et écologique pour Rome

Accueillir un tel rassemblement en plein été représente un défi majeur pour Rome. Les autorités municipales et nationales ont d’ores et déjà annoncé des mesures spéciales : fermetures de rues, stations de métro suspendues, renforts dans les transports en commun, notamment par l’ajout de bus pour les pèlerins.

Plus de 1.200 lieux ont été mobilisés pour héberger les participants : 370 paroisses, 400 établissements scolaires, 500 familles, et surtout le palais des congrès de la Fiera di Roma, où dormiront 25.000 jeunes.

Côté restauration, vingt points de distribution sont prévus. En raison des fortes chaleurs – entre 32 et 34°C annoncés –, cinq millions de bouteilles d’eau seront mises à disposition, réparties sur 2.600 points. Soixante-dix brumisateurs géants seront également installés pour rafraîchir l’air ambiant.

Pour encadrer les jeunes, plus de 4.000 personnes seront mobilisées, dont 500 volontaires du Saint-Siège. En cas de problème de santé, 43 ambulances et un hélicoptère médicalisé seront disponibles. La sécurité sera assurée par 3.000 membres de la protection civile, et un millier de policiers, pompiers et agents municipaux.

Interrogé sur l’impact environnemental de l’événement, le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a insisté sur l’attention portée à l’écologie. À Tor Vergata, aucun béton n’a été coulé, des matériaux recyclables ont été utilisés et les installations ont été pensées pour être démontables. Même la gestion de l’eau répondra à des critères d’économie durable.