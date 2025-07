Russie : ce que l'on sait de la cyberattaque qui paralyse la compagnie aérienne Aeroflot

La compagnie aérienne russe Aeroflot a été ciblée par une cyberattaque majeure ce lundi 28 juillet, paralysant de nombreux avions au sol.

Une cyberattaque d'une ampleur inédite pour le secteur aérien russe. Les autorités locales ont annoncé, ce lundi 28 juillet, l'annulation d'une dizaine de vols de la compagnie aérienne Aeroflot après une cyberattaque revendiquée par des pirates informatiques ukrainiens et biélorusses.

«En raison d'une défaillance des systèmes informatiques», 56 vols ont été annulés, notamment au départ de l'aéroport Cheremetievo de Moscou, la base principale d'Aeroflot, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. En revanche, le principal transporteur aérien russe a indiqué que 206 vols seraient tout de même prévus dans la journée.

Russian media report a massive cyberattack on Aeroflot, the country’s largest airline.



The version about a hack has now been officially confirmed — Russia’s Prosecutor General’s Office stated that the disruption was caused by a cyberattack. Hacker groups Silent Crow and the… pic.twitter.com/INVlmVnt99

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 28, 2025