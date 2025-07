Australie : des habitants de Canberra pourraient être obligés de passer trois heures par jour avec leurs chiens

Les habitants du territoire de Canberra (Australie) ont jusqu'au 22 août, pour donner leur avis sur une nouvelle proposition de loi. Cette dernière souhaite obliger les propriétaires de chiens à passer trois heures par jour avec leur animal, afin de s’assurer davantage de leur bien-être émotionnel.

Une proposition de loi qui divise. Les Australiens du territoire de Canberra vont devoir trancher : ils ont jusqu'au 22 août pour dire ce qu’ils pensent du souhait des autorités d'obliger les propriétaires de chiens à passer trois heures par jour avec leur animal.

«Les chiens sont des animaux profondément sociaux ; ils ressentent des émotions et ont besoin de stimulation mentale en plus de nourriture et d’un abri», a déclaré à la presse la porte-parole, Rhiannon Kwateng, de la RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) d’Australie, selon ABC Net.

Une mesure en entraînant une autre

Cette proposition de loi ne fait pas l'unanimité : certains la jugent «déconnectée», considérant qu’il existe d’autres sujets sociaux plus importants. D'autres, fervents défenseurs de la cause animale, comptent aller plus loin avec cette loi : la proposition envisage d’interdire l’ablation des cordes vocales et une réglementation sur les laisses extensibles.

Mais elle a aussi pour but de doubler les peines pour cruauté envers les animaux, les portant à deux ans d’emprisonnement ou à une amende de 32.000 dollars australiens (environ 1.800 euros).

Une fois passé le 22 août, les autorités examineront donc les retours et décideront des prochaines étapes pour cette proposition.