Cette vidéo impressionnante de la foudre qui frappe un capot de camion au Texas est devenue virale

Alors qu'il circulait sur une autoroute texane, dans le sud des Etats-Unis, un conducteur a vu un éclair s'abattre sur son véhicule. Malgré la violence de l'impact, il a pu poursuivre son chemin.

Des images spectaculaires. Le 25 juillet dernier, alors qu'il effectuait un trajet sur l'autoroute 59 entre Wharton et El Campo, dans le Texas, Austin Garland a décidé de filmer l'orage qui s'abattait autour de lui.

Scary moment as lightning strikes the hood of this person's car. pic.twitter.com/tJrSiUOgv2

— Storyful (@Storyful) July 28, 2025