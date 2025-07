Etats-Unis : le pays confronté à des chaleurs extrêmes, des pics à 48 °C pas exclus

Une grande partie du territoire des Etats-Unis est en proie à une vague de chaleur extrême. Quelque 200 millions d'Américains sont concernés par cette canicule.

Entre températures extrêmes et humidité. Les chaleurs atteignent un nouveau pic aux Etats-Unis, où certains Etats affichent 48 °C de ressenti en ce début de semaine.

Du sud du Dakota (plein centre du pays) jusqu'à la pointe sud floridienne (sud est), une alerte pour dangers caniculaires a été lancée par les instituts de météorologie américaine. Au total, près de 200 millions d'Américains seront soumis à des températures extrêmes. Les météorologues soulignent que chaque année, près de 2.000 Américains meurent à cause des fortes chaleurs, selon des données transmises par le Centre National des statistiques de Santé.

Les températures ressenties sont extrêmes, aux Etats-Unis © ABC News

Lundi, les températures les plus élevées se sont concentrées dans le sud du pays, dans les états de Caroline ainsi qu'en Floride, où l'humidité a porté le ressenti au-delà des 40 °C. Ce mardi, le Mississippi, la Louisiane mais aussi les états du Midwest (Nebraska, Minneapolis, etc) sont concernés par ces fortes chaleurs. On pourrait y enregistrer des températures allant jusqu'à 49 °C.

Des pics à 45 °C en ville

Certaines grandes villes de ces états (Nouvelle-Orléans, Memphis, St Louis, Savannah, Charleston, etc) sont en alerte canicule et pourraient connaître des pics à 45 °C. Les grandes agglomérations de la côte est (New York, Philadelphie, Boston, Washington), qui avaient déjà souffert d'une vague de chaleur intense en fin de semaine dernière, sont quant à elle à nouveau sur les radars de cette canicule, avec des températures comprises entre 35 °C et 40 °C.

A New York, en plus de la chaleur importante, de la fumée provenant du Canada, où de nombreux feux de forêt se sont déclarés, va contribuer à rendre les conditions brumeuses et difficiles. La qualité de l'air est donc également sujette à une alerte de la part des météorologues.

Selon les prévisionnistes, les chaleurs dangereuses vont se poursuivre jusqu'à mercredi sur la moitié est du pays. Par ailleurs, les habitants de ces régions n'auront pas l'occasion de se rafraîchir à la nuit tombée, les températures ne descendant jamais sous les 25 °C.