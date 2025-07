Faux Labubu : comment les «Lafufu» inondent le marché au prix d'une guerre avec les autorités chinoises

Depuis plusieurs semaines, les Labubu sont devenus le nouvel accessoire à avoir. Mais, en raison d'un stock faible, les contrefaçons commencent à inonder le marché : un problème que le gouvernement chinois veut contrecarrer au plus vite.

Elles ont pris d’assaut le marché des figurines mystère : les Labubu, ces poupées chinoises représentant un lapin un brin déganté, sont devenues un véritable accessoire de mode. Elles sont fièrement accrochées aux sacs des jeunes lycéennes, comme à ceux des plus grandes stars de la musique : Rihanna, Dua Lipa, Lisa des BlackPink...

Dérivées en plusieurs collections, ces figurines sont victimes de leur succès, et ce, à l’international : depuis quelques semaines, la demande augmente et les stocks, eux, s’épuisent en quelques secondes sur les sites officiels.

Ainsi, certains collectionneurs en profitent pour revendre ces poupées à des prix exorbitants : des centaines ou des milliers d’euros pour les modèles les plus rares. De même, certaines compagnies cherchent à profiter de cet engouement, en vendant des contrefaçons à un prix défiant toute concurrence, appelées des «Lafufu».

Des poupées pour trois fois moins

Comme le rapportait le média New York Post au début du mois, une poupée Lafufu est généralement vendue au bas prix de 10 dollars (un peu plus de 8 euros) aux États-Unis, contre 30 dollars (un peu plus de 26 euros) pour la vraie figurine, normalement vendue par l'enseigne Pop Mart.

Ce phénomène, qui peut sembler futile, a pourtant attirer l’attention du gouvernement chinois lui-même. En effet, au mois de juin, le porte-parole du parti communiste du pays a salué Labubu comme représentant du passage entre le terme «Fabriqué en Chine» à «Créé en Chine».

«La montée en puissance de Labubu fusionne la solide base manufacturière de la Chine avec l’innovation créative», a relaté le quotidien People’s Daily.

Labubu, une question «d'intérêt national»

Ainsi, le gouvernement ne compte pas laisser les contrefaçons polluer le marché, d’autant plus que les Labubu contribuent, selon eux, au «soft power» du pays.

«La Chine n’a jamais été aussi déterminée à régler les vols de propriété intellectuelle, grâce à la contribution de Labubu non seulement en tant que jouet au succès mondial, mais aussi comme outil de “soft power”», a déclaré Yaling Jiang, analyste des tendances de consommation chinoises, interrogé par le média britannique The Guardian. «Défendre la propriété intellectuelle de Labubu n’est plus seulement une question d’intérêt commercial, mais aussi d’intérêt national».

Et, même les forces de l'ordre se mobilisent. En effet, les autorités de Huaqiangbei, à Shenzhen, ont récemment déclaré qu’elles inspecteraient les fournisseurs pour trouver ces fameuses contrefaçons.

Des travailleurs payés 5 euros la journée

Les Lafufu seraient principalement manufacturés dans cette région, à Shenzhen. Selon The Guardian, des centaines de têtes des poupées de contrefaçons sont envoyées à des travailleurs, qui passent plusieurs heures à les découper. Pour une grande majorité de ces travailleurs, le terme «Labubu» n'évoque rien. Ils ne savent donc pas qu'ils participent à la création de faux produits.

Li Yang, âgée de 59 ans, découpe plusieurs centaines de têtes de Lafufu par jour dans son appartement. Cette dernière a affirmé, auprès de la journaliste du Guardian, ne pas savoir d’où venaient les têtes de ces monstres, et encore moins où elles étaient renvoyées.

Pour 800 à 1.000 têtes découpées par jour, elle ne gagne que 40 yuan, soit à peine 5 euros.