Fusillade à Manhattan : ce que l'on sait du tireur, Shane Devon Tamura

Lundi soir, un homme armé a tué avec un fusil d'assaut M4 au moins quatre personnes, dont un policier, avant de se donner la mort, dans un gratte-ciel du centre de New York. L'assaillant s'appelle Shane Devon Tamura, est âgé de 27 ans et originaire de Las Vegas. Il a traversé une partie des États-Unis en voiture avant de commettre la tuerie.

Il a semé la terreur. Lundi 28 juillet, dans la soirée, un homme de 27 ans a tué quatre personnes, dont un policier, dans un gratte-ciel du centre de New York, avant de se suicider. Identifié comme étant Shane Tamura, il avait «des antécédents de santé mentale documentés», selon la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch.

D'après les caméras de surveillance, l'homme est descendu d'une voiture noire, armé d'un fusil d'assaut M-4. Il est ensuite entré dans le bâtiment et a immédiatement tiré sur le policier avant d'«arroser le hall» de balles, a relaté Jessica Tisch. En plus des personnes tuées, une autre a été blessée par balle et quatre autres ont subi des blessures mineures lors de leur fuite, a-t-elle ajouté.

Joueur de football américain et agent de sécurité

Selon le New-York Post, Shane Tamura travaillait comme agent de sécurité dans un casino de Las Vegas. Il était également un joueur de football américain à Granada Hills en Californie, selon une ancienne interview qu'il avait accordée à un média local.

Il ne s'était pas présenté au travail dimanche et a traversé plusieurs États pour atteindre New York quelques heures seulement avant la fusillade.

En effet, sa voiture a été aperçue traversant le Colorado le 26 juillet, le Nebraska et l'Iowa le 27 juillet, et Columbia, dans le New Jersey, à 16h24, lundi. Il est arrivé à Manhattan «peu après», a déclaré la cheffe de la police new-yorkaise.

Il a ensuite pris pour cible le 345, Park Avenue, grand immeuble de bureaux qui abrite des locaux de la Ligue professionnelle de football américain (NFL), du géant de la finance Blackstone et du cabinet de conseil et d'audit KPMG. Il a tiré des balles dans le hall, sur la majorité des victimes, avant de se diriger vers le 33e étage, où il a tiré sur sa dernière victime avant de se suicider, a indiqué cette même source.

un permis de port d'armes retrouvé

Les policiers ont fouillé la voiture de l'assaillant, et ont trouvé un étui à fusil contenant des cartouches, un revolver chargé, des munitions supplémentaires, des chargeurs, un sac à dos et des médicaments qui lui avaient été prescrits.

Une photo, obtenue par le New-York Post montre également qu'il possédait un permis de port d'armes dissimulé, issu de Las Vegas, avec une date d'expiration en 2027.