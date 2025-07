«Golf Force One» : quelle est cette voiturette blindée qui accompagne Donald Trump sur les parcours de golf ?

L'équipe de sécurité de Donald Trump a dévoilé, ce week-end, un nouveau véhicule dédié à la défense du président américain, lorsqu'il s'adonne à son sport préféré : le golf. La voiturette blindée se rajoute à une flotte de 28 engins.

Les médias britanniques le surnomme le «Golf Force One», en référence à l’avion présidentiel américain, le mythique «Air Force One». Près d’un an après la tentative d’assassinat qui avait visé Donald Trump à West Palm Beach, au Trump International Golf Club, l'équipe de protection du républicain a dévoilé un nouveau véhicule blindé, dédié à sa protection.

«Le président (...) a été vu en train de jouer sur le parcours de golf Trump Turnberry à South Ayrshire, en Écosse, au cours du week-end. Lors de sa dernière partie, un grand véhicule, tout noir, a suivi son groupe tout au long du jeu», a détaillé le quotidien USA Today.

🚨⛳️🪖 #LOOK — President Donald Trump has a new heavily armoured golf cart dubbed "Golf Force One" which followed him as he played Turnberry. pic.twitter.com/3HAEOf7N3B — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 28, 2025

Cette voiturette de golf blanche vient compléter une impressionnante file de 28 véhicules, assurant la sécurité du républicain.

Un kit de blindage à 190.000 dollars

D’après le média The Sun, le véhicule est un Polaris NorthStar Edition, modifié pour être équipé de vitres teintées, et des panneaux renforcés. Il pourrait accueillir jusqu’à six personnes, et comprend des «écrans de fumée», des poignées de porte électrifiées et des plaques blindées.

The War Zone précisent que ces véhicules sont déjà utilisés à la frontière, avec un prix de base à 20.000 dollars (plus de 17.000 euros), mais le kit de blindage utilisé est vendu à 190.000 dollars (plus de 164.000 euros).

«Il suffit de regarder le pare-brise avant pour voir qu’il semble blindé», a expliqué Gary Relf, directeur d’Armoured Car Services, auprès de The Sun. «Le pare-brise est révélateur, tout comme les panneaux latéraux, les portes et le grand panneau à l’arrière», a-t-il poursuivi.

Évidemment, le véhicule a été pensé pour être intouchable par les balles, mais, a sûrement dû subir quelques modifications pour s'assurer que son poids n'abîmerait pas le gazon des terrains de golf. La voiturette partagerait aussi des caractéristiques avec la limousine blindée du président américain, une Cadillac surnommée «The Beast» («La Bête», en français).

Donald Trump est actuellement en Écosse pour un voyage de plusieurs jours. Il a rencontré lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer pour discuter du conflit au Proche-Orient, et des droits de douane.