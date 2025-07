«Il a arrosé le hall de balles» : ce que l'on sait de la fusillade à Manhattan qui a fait 5 morts, dont le tireur

Shane Devon Tamura, un homme de 27 ans originaire de Las Vegas, a ouvert le feu avec un fusil d’assaut M-4 dans un gratte-ciel du quartier d’affaires de Midtown Manhattan à New York (Etats-Unis) en fin de journée ce lundi, tuant au moins quatre personnes, dont un policier, avant de se suicider.

Une nouvelle fusillade sanglante a meurtri les Etats-Unis ce lundi. Un homme armé a semé la terreur dans un gratte-ciel du centre de New York, tuant au moins quatre personnes dont un policier avant de vraisemblablement se donner la mort, a indiqué le maire de la ville.

«Nous avons perdu quatre âmes dans un nouvel acte de violence insensée», a regretté Eric Adams lors d'une conférence de presse donnée tard dans la soirée, ne comptant pas le tireur qui a apparemment retourné son arme contre lui.

Trois hommes dont un policier, ainsi qu'une femme, ont été tués, tandis qu'un autre individu se trouve dans un état critique mais stable à l'hôpital presbytérien de New York, ont précisé des responsables, sans évoquer un possible mobile à ce stade.

Quatre victimes sont soignées pour des «blessures mineures subies lors de leurs tentatives de fuite des lieux», a ajouté la cheffe de la police new-yorkaise.

La photographie du tueur, marchant seul dans la rue avec un long fusil dans la main droite, vêtu de lunettes de soleil et d'une veste sombre, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

It’s strange how calm this active shooter in downtown New York is after killing someone. pic.twitter.com/80g9xVADa8 — Denise Wu (@denisewu) July 28, 2025

Les secours ont été appelés lundi vers 18h (22h GMT) dans le quartier d'affaires de Midtown Manhattan. Rapidement, des centaines de policiers, certains portant gilets pare-balles et armes lourdes, et de très nombreuses ambulances, sont arrivés sur les lieux.

Les caméras de surveillance ont filmé un homme descendant d'une voiture noire, armé d'un fusil d'assaut M-4. Il est ensuite entré dans le bâtiment et a immédiatement ouvert le feu sur un policier. Il a tiré sur une femme qui se cachait derrière un pilier et a continué à «tirer sur le hall», a déclaré Jessica Tisch, commissaire de la police de New York, avant d'«arroser le hall de balles». En se dirigeant vers les ascenseurs, l'assaillant a tiré sur un agent de sécurité qui se cachait derrière son bureau et sur un deuxième homme dans le hall, selon la déclaration de ce dernier faite à l'hôpital et relayée par la police.

À l'arrivée de l'ascenseur, une femme est sortie que le tireur a choisi d'épargner. Shane Devon Tamura est ensuite monté au 33e étage et a tiré plusieurs coups de feu, tuant une personne, avant de se tirer une balle mortelle dans la poitrine.

Des antécédents de problèmes psychiatriques

L'assaillant avait visiblement décidé de prendre pour cible le 345, Park Avenue, grand immeuble de bureaux qui abrite des locaux de la Ligue professionnelle de football américain (NFL), du géant de la finance Blackstone et du cabinet de conseil et d'audit KPMG, selon Jessica Tisch.

Cette dernière a ajouté que le tireur présentait «des antécédents de santé mentale documentés».

Park Ave shooter Shane Tamura had 'documented mental health history' pic.twitter.com/RvqaD5XS7A — New York Post (@nypost) July 29, 2025

Shane Davon Tamura n’avait pas d’antécédents criminels et possédait un permis de port d'arme dans l'État du Nevada.

BREAKING NEWS ALERT: The NYC mass shooter has been identified as Shane Devon Tamura of Las Vegas. Tamura is a 27 year-old former star high school football player who had a concealed firearms permit from the Las Vegas Metropolitan Police Department. He drove from Las Vegas in a… pic.twitter.com/9MZ8az93r2 — Saint James Hartline (@JamesHartline) July 29, 2025

Les forces de l’ordre ont retrouvé, dans sa voiture garée en double file à proximité des lieux, «un étui à fusil contenant des cartouches, un revolver chargé, des munitions et des chargeurs, un sac à dos et des médicaments».

Footage of the shooter's car in Manhattan, New York: pic.twitter.com/wBXiFqkwMU — Breaking News (@TheNewsTrending) July 28, 2025

Un policier de 36 ans d’origine bangladais abattu

Le policier abattu ce lundi, Didarul Islam, était un homme d’origine bangladais âgé de 36 ans. Il n'était pas en service au moment des faits et travaillait comme agent de sécurité dans le bâtiment où la fusillade a eu lieu. Il était en poste au 47e arrondissement de la police de New York, dans le Bronx, depuis trois ans et demi, a déclaré le maire Eric Adams lors d'une conférence de presse lundi soir.

Please keep the family NYPD Officer Didarul Islam in your prayers. 🙏🏼



His wife, who is expecting their 3rd child,

their 2 children and his blue family. pic.twitter.com/oKna4sYfJX — Carissa (@njoyzgrl81) July 29, 2025

Fils unique de ses parents, il était marié et père de deux jeunes fils. Sa femme est actuellement enceinte de leur troisième enfant.

Plus de 16.000 morts par arme à feu aux Etats-Unis en 2024

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

En décembre dernier, Brian Thompson, le patron du plus gros assureur santé du pays, UnitedHealthcare, a été assassiné en pleine rue dans ce même quartier de Midtown Manhattan. Luigi Mangione, un jeune ingénieur informatique, a été arrêté et inculpé dans cette affaire. En avril, il a plaidé non coupable d'homicide devant un tribunal fédéral de Manhattan.