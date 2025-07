«Il faut dire à Benjamin Netanyahou d'arrêter de bombarder Gaza» : pris à partie sur une aire d'autoroute, ce père de famille juif raconte son dépôt de plainte en Italie

«Le policier italien m'a dit de dire à Benjamin Netanyahou d'arrêter de bombarder Gaza», a expliqué sur CNEWS un père de famille juif qui a déposé plainte après avoir été pris à partie devant ses fils sur une aire d'autoroute à Milan (Italie).

Un week-end qui tourne au cauchemar. En vacances à Milan (Italie), ce Français de confession juive, s’est arrêté avec ses enfants de 6 et 12 ans sur une aire d’autoroute. Il a été pris à partie par une vingtaine d’individus, qu’il a filmé à l’aide de son téléphone, en se rendant dans l’établissement. «Free Palestine (Libérer la Palestine) ! Assassin !», ont scandé les personnes véhémentes à son encontre.

Après un échange virulent sur le conflit israélo-palestinien, il a finalement été agressé par plusieurs personnes devant son petit garçon de 6 ans. «On m’a piétiné. On m’a donné des coups de pied dans les jambes, dans le ventre… Je me suis très vite relevé et un autre individu, assez baraqué, en a profité pour me coller au mur et essayé de me frapper. Là, je me suis rendu compte que je ne voyais plus mon fils», a témoigné la victime au micro de CNEWS.

Lors de son dépôt de plainte au commissariat, la réaction du policier l’a interpellé. «Il s’est permis de me balancer : "ll faut dire à Benjamin Netanyahou d’arrêter de bombarder". Je ne voyais pas trop le rapport. Lorsqu’on a demandé au policier de récupérer les vidéos du restaurant, il a dit qu’il devait demander l’autorisation et si le restaurant refusait, il ne pourrait pas les obtenir», a précisé le père de famille.

«Je lui ai aussi demandé les vidéos de l’extérieur afin d’obtenir les plaques d’immatriculation mais j’ai rapidement compris que ça n’irait pas très loin», a ajouté ce dernier.

La victime demeure encore sous le choc de cette agression. «Ces gens-là agissent et réagissent quand ils sont en groupe mais jamais seuls. Je n’ai jamais eu d’agression en face-à-face», a conclu l’homme attaqué.

Il a néanmoins reçu de nombreux soutiens de la communauté italienne, qui lui a assuré ne pas vouloir laisser passer de tels actes.