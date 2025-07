Incendies en Europe : Italie, Grèce, Bosnie... Le Sud-Est du continent mis à rude épreuve

En Europe, les chaleurs extrêmes combinées à d'intenses vents provoquent de nombreux feux de forêt. Le sud-est du continent est particulièrement touché.

Des hectares entiers de forêt partis en fumée. Italie, Grèce, Albanie... dans le sud de l'Europe, de nombreux pays font face à des incendies majeurs. Selon le système d'information européen des feux de forêt (EFFIS), déjà 1.250 feux de forêt ont été recensés en 2025, causant la destruction de 237.153 hectares de nature.

Comme le montre la carte du EFFIS, en charge de la protection du patrimoine face aux incendies dans la zone européenne, une grande partie des pays du sud de l'Europe sont en proie aux feux. Ceux-ci sévissent notamment dans la partie est de la région, à commencer par la partie méridionale de l'Italie.

En Sardaigne, des internautes ont ainsi montré des feux terrifiants en cours à Punta Molentis, où des baigneurs ont été encerclés par les flammes. Les images sont saisissantes.

🚨 Terror today at one of Sardinia’s most famous beaches, Italy 🇮🇹



A wildfire at Punta Molentis, Villasimius, forced 200 beachgoers to be rescued by sea, as escape routes were blocked by flames



Dozens of cars were destroyedpic.twitter.com/Op3g5QKF02

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 28, 2025