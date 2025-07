«La route est remplie d'eau, ce n'est pas comme ça normalement» : la Chine confrontée à des pluies diluviennes qui ont fait au moins 30 morts

Ce mardi 29 juillet, l'agence météorologique chinoise a émis son deuxième plus haut niveau d'alerte aux précipitations pour Pékin. Les pluies diluviennes qui touchent le pays depuis lundi ont fait 30 morts et entraîné plus de 80.000 évacuations dans la capitale.

Un épisode pluvieux intense. Le nord de la Chine est frappé, depuis le début de la semaine, par de fortes pluies. En conséquence, l'agence météorologique chinoise a émis, ce mardi, son deuxième plus haut niveau d'alerte aux précipitations pour la capitale chinoise, sur une échelle en comptant quatre, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Ces pluies ont déjà fait 30 morts et entraîné plus de 80.000 évacuations à Pékin, selon les médias d'État. En plus de la capitale, les régions limitrophes d'Hebei et Tianjin, ainsi que dix provinces du nord, de l'est et du sud de la Chine, sont touchées. Des pluies violentes y sont attendues jusqu'à mercredi.

plus de 130 villages privés d'électricité

Pour l'heure, «un total de 80.332 personnes ont été déplacées» à cause des intempéries, a indiqué, sur la plateforme WeChat, le journal local Beijing Daily, un média officiel.

C'est le district de Miyun, dans le nord-est de Pékin, qui a enregistré le plus de dégâts. «La pluie a été exceptionnellement intense cette fois, ce n'est pas comme ça normalement», raconte à l'AFP, une habitante du district, nommée Jiang. «La route est remplie d'eau, donc les gens ne peuvent pas aller travailler», explique-t-elle, montrant la route devant sa maison submergée par un torrent d'eau.

Les pompiers ont également secouru 48 personnes piégées dans un centre de soins pour personnes âgées, a rapporté la chaîne publique CCTV. Les districts de Huairou, dans le nord, et Fangshan, dans le sud-ouest, ont également été particulièrement touchés, selon les médias d'État. Le quotidien Beijing Daily a par ailleurs fait état de dizaines de routes fermées et de plus de 130 villages des environs privés d'électricité.

42 millions d'euros débloqués à destination des opérations de secours

Lundi soir, le président chinois, Xi Jinping, a demandé aux autorités d'accélérer la mise à l'abri des habitants des zones risquant d'être inondées.

Le gouvernement a débloqué 350 millions de yuans (42 millions d'euros) à destination des opérations de secours dans neuf régions touchées par les intenses précipitations, a annoncé mardi CCTV. Une enveloppe séparée de 200 millions de yuans (24 millions d'euros) a, elle, été réservée uniquement pour Pékin, selon la télévision publique.

Dans la province d'Hebei, qui entoure la capitale, un glissement de terrain dans un village avait tué quatre personnes et fait huit disparus lundi, selon CCTV. Les autorités locales ont émis une alerte aux crues subites, en vigueur jusqu'à mardi soir. Chengde - la capitale régionale - et ses environs sont visés par le plus haut niveau d'alerte.