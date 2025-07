Qu'est-ce que la Conférence mondiale des présidents de parlement, réunie à partir de ce mardi à Genève ?

La sixième Conférence mondiale des présidents de parlement s'ouvre ce mardi à Genève, sur le thème : «Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous».

Près de 120 pays seront représentés du 29 au 31 juillet à Genève (Suisse), pour la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement. Organisé tous les cinq ans par l'Union interparlementaire (UIP), en collaboration avec les Nations Unies, cet événement vise à promouvoir le multilatéralisme, la démocratie et la paix.

La première Conférence mondiale des présidents de parlement a eu lieu en août 2000, à New York, à la veille du Sommet du millénaire des Nations unies. Les hauts parlementaires réunis ce jour-là avaient adopté ensemble une déclaration intitulée «La vision parlementaire de la coopération internationale à l'aube du troisième millénaire».

Ce faisant, ils s'étaient engagés à faire en sorte que leurs parlements «contribuent plus substantiellement» à la coopération internationale, «en faisant entendre la voix des peuples, donnant ainsi un caractère plus manifestement démocratique à la prise de décision et à la coopération internationales».

La 6e Conf. mondiale des présid. de parlement, qui se tiendra à #Genève du 29 au 31/7 aura pour thème "Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la #paix, de la justice et de la prospérité pour tous".#6WCSP

➡️https://t.co/n6pbd668G6https://t.co/LmLHjpZ3Wd — IPUparliament (@IPUparliament) May 20, 2025

L'objectif affiché était aussi de «traduire les engagements internationaux dans les réalités nationales», afin de répondre au mieux aux «grands défis auxquels l'humanité est confrontée : parvenir à la paix et la sécurité internationales, à la démocratie, au respect des droits de l'Homme, au développement durable ainsi qu'au progrès social qui en découle».

Quatre autres conférences ont eu lieu par la suite : en 2005, 2010, 2015 et 2020. Cette dernière a d'abord eu lieu en ligne, pandémie oblige, avant d'être renouvelée en présentiel l'année suivante. Elles ont, selon l'UIP, «servi de catalyseurs pour façonner et renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, contribuant ainsi à combler le déficit démocratique dans les affaires internationales».

«Le monde dans la tourmente»

Cette sixième édition réunira notamment des représentants d'Ukraine, de Russie, d'Iran, d'Israël et «promet d'être le plus grand rassemblement de ce type jamais organisé». Elle est l'aboutissement de deux années de travail d'un comité préparatoire «composé d'une vingtaine de présidents de parlement de toutes les régions du monde».

Ce mardi, les débats seront ouverts sur cette thématique : «Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous». Les présidents de parlement pourront échanger entre eux à ce sujet mais aussi avec des dirigeants d'organisations internationales, des universitaires et des représentants de la société civile et des médias.

Plusieurs réunions-débats sont également prévues, sur la participation des femmes et des jeunes à la vie parlementaire, l'innovation au service de la paix, la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030, ainsi que le rôle des parlements dans l'élaboration de l'avenir numérique et la lutte contre les discriminations.

A noter que la Conférence mondiale des présidents de parlement a été précédée, lundi 28 juillet, par le quinzième Sommet des présidentes de parlement. Organisé par l'UIP avec la coopération du Parlement suisse, cet événement a pour objectif de «réunir des femmes occupant les plus hautes fonctions décisionnelles au sein des parlements afin de définir le programme parlementaire en fonction des évolutions politiques, économiques, environnementales et sociales qui exigent des solutions de gouvernance mondiale unifiées et sensibles au genre».