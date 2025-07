Un «coup de publicité» et une «insulte» aux victimes du 7-Octobre : Washington dénonce la conférence à l'ONU sur la solution à deux États

Lundi 28 juillet, Jean-Noël Barrot a pris la parole lors de la conférence de l’ONU coprésidée par la France et l’Arabie saoudite. Il a défendu une «solution à deux États» pour la résolution du conflit israélo-palestinien. La conférence a été boycottée par les Etats-Unis et Israël.

Une position qui ne passe pas. Les Etats-Unis ont dénoncé avec virulence, lundi 28 juillet, l'initiative franco-saoudienne d'une conférence internationale à l'ONU sur la solution à deux États, israélien et palestinien. Les Américains parlent d'un «coup de publicité» mal avisé et d'une «insulte» faite aux victimes du 7-Octobre.

«Cette semaine, l'ONU accueillera à New York une conférence improductive et inopportune sur la solution à deux États. Il s'agit d'un coup de publicité qui intervient au milieu d'efforts diplomatiques délicats visant à mettre fin au conflit» à Gaza, a déclaré la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, dans un communiqué.

Une conférence qui «encouragera le Hamas», selon Washington

Il n'y a «pas d'alternative» à la solution à deux États, israélien et palestinien, vivant côte à côte en paix et en sécurité, a plaidé lundi la France à l'ouverture de cette conférence boycottée par Israël et les Etats-Unis.

Pour Washington, cependant, «loin de promouvoir la paix, cette conférence prolongera la guerre, encouragera le Hamas et sapera les efforts concrets visant à instaurer la paix». «Les Etats-Unis ne participeront pas à cette insulte », a ajouté la porte-parole.

Le président américain Donald Trump avait déjà balayé vendredi les déclarations de son homologue français Emmanuel Macron sur la reconnaissance d'un État palestinien, disant qu'elles n'avaient guère «de poids» et «ne changeront rien».